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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

در فوریه برگزار می شود:

نشست وزرای دفاع ناتو در لهستان

نشست وزرای دفاع ناتو در لهستان

وزرای دفاع ناتو( سازمان آتلانتیک شمالی) در ماه فوریه در لهستان دیدار و درباره ماموریت خود در افغانستان و آینده این ائتلاف نظامی گفتگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بوگوسلاو وینید" نماینده لهستان درناتو گفت: در 19 فوریه ( اول اسفند ماه) شرکت کنندگان درباره پلیس افغانستان و آموزش ارتش این کشور و همچنین اقدامات طراحی شده برای مقابله با تولید مواد مخدر در افغانستان گفتگو خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، روز پس از آن هم گفتگوها بر آینده ناتو متمرکز خواهد شد.

در این نشست وزرا همچنین درباره پیش نویس اعلامیه ای درباره امنیت آتلانتیک که قرار است در نشست آوریل در استراسبورگ فرانسه و کهل آلمان تایید شود، گفتگو خواهند کرد.

به گفته وینید، به احتمال زیاد "عبدالرحیم ورداک" وزیر دفاع افغانستان نیز در این نشست حاضر خواهد شد.

کد مطلب 825904

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