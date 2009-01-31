به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین صبح امروز در آیئن گشایش نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله شهرداری تبریزافزود: افتتاح و کلنگ زنی 30 طرح عمرانی خدماتی با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال آغاز می‌شود و این پروژه‌ها به ترتیب با افتتاح پل روگذر شهید پیشقدم توسط ریاست محترم جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس آغاز و تا 29 بهمن سالروز قیام قهرمانه مردم تبریز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های آماده کلنگ‌زنی و افتتاح شهرداری تبریز اظهار داشت: مراسم نورافشانی، افتتاح فاز دوم موزه شهرداری، بهره‌برداری از فاز دوم باغ شمس و سالن سرپوشیده ورزشی بانوان و ده‌ها پروژه دیگر از جمله طرح‌هایی هستند که در طول ایام‌الله دهه فجر افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهند شد.

شهردار تبریز همچنین از برگزاری 30 برنامه فرهنگی و هنری دیگر در کنار برنامه‌های عمرانی و خدماتی خبر داد و اظهار داشت: برپایی همایش و نمایشگاه خلاقیت و نوآوری جوانان نخبه استان، نمایشگاه مطبوعات 30 سال قبل، نمایشگاه عکس 29 بهمن تبریز، همایش سرودها و نواهای انقلابی، مسابقه یادآوری شعارهای ضد شاهنشاهی به زبان آذری، اجرا و نمایش 12 فیلم و تئاتر با موضوع انقلاب و از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرداری تبریز در ایام الله دهه فجر است.

نوین با تاکید بر ضرورت برپایی هر چه باشکوه‌تر برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، عطر افشانی و غبارروبی مزار شهدا و حضور در راهپیمایی عظیم 22 بهمن با لباس‌های متحدالشکل را از دیگر برنامه‌های شهرداری تبریز دانست.