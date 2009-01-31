آنکارا با اخراج سفیر رژیم صهیونیستی حرکت اردوغان را تکمیل کند

کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اقدام اخیر نخست وزیر ترکیه در حمله شدید به رئیس رژیم صهیونیستی و ترک نشست داووس را حرکتی برآمده از خواست افکار عمومی دنیای اسلام دانست.

وی با بیان اینکه افکار عمومی جهان اسلام از تمام مقامات کشورهای اسلامی انتظار چنین برخوردی در مواجهه با سران رژیم صهیونیستی را دارد، افزود: اقدام اخیر اردوغان، حرکتی عزتمندانه و مبتنی بر شجاعت و قاطعیت اسلامی بود و به مسلمانان دنیا این امید را داد که هنوز هم رهبران و مقاماتی در کشورهای اسلامی وجود دارند که با شجاعت از زیاده خواهی ها و نقض مکرر حقوق بشر توسط برخی بازیگران نظام بین الملل انتقاد و به آن اعتراض می کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که برخی کشورهای عربی نیز با درس آموزی از حرکت اخیر اردوغان، تلاش هایی ولو محدود را در جهت مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی ساماندهی کنند.

جلالی در خصوص تاثیر اقدام نخست وزیر ترکیه در اجلاس داووس بر مناسبات آتی تل آویو - آنکارا گفت: به هر صورت امیدواریم که اقدام بعدی ترکیه با کمال شجاعت، قطع ارتباط سیاسی و اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از این کشور را شامل شود و سیستم سیاسی این کشور کار خوب آقای اردوغان را با چنین حرکتی تکمیل نماید.