دو نمایشگاه به مناسبت دهه فجر در گلستان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نمایشگاه " انقلاب، ایثار، شهادت، محرم و غزه" در کتابخانه عمومی میر فندرسکی گرگان از جمله این نمایشگاهها است.

در این نمایشگاه کتاب، عکس و پوستر با موضوعات شهدای دوران انقلاب و شهدای غزه به نمایش گذاشته ‌شد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنا کردن نسل سوم با فرهنگ انقلاب اسلامی از جمله اهداف برپایی آن اعلام شد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی گلستان نیز از برگزاری "نمایشگاه خودروهای اسپورت و تیونیگ" در پارکینگ اداره کل تربیت بدنی گلستان خبرداد.

کامیار عادل به خبرنگار مهر افزود: همزامان با برگزاری این نمایشگاه دو ماسبقه اسلالوم و حرکات نمایشی نیز عصر امرو برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه روزه خودروهای اسپورت شده و رنگ آمیزی شده شرکت دارند و برای اولین بار در این استان برگزار می شود.

به گفته عادل از 50 متقاضی شرکت کننده در این نمایشگاه 20 خودرو برای شرکت در مسابقه و نمایشگاه انتخاب شدند.

