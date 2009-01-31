انقلاب امام خمینی (ه) دنیا را بیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مرضیه دباغ امروز در گلزار شهدای سمنان گفت: برای حفظ انقلاب اسلامی باید در خط امام و انقلاب حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه دسیسه های دشمنان در راستای ایجاد تفرقه بین مسئولان و مردم است، گفت: باید با تقویت وحدت دسیسه های دشمنان را خنثی کنیم.

به گفته وی، ایران در شرایط کنونی موقعیت بسیار حساسی دارد و دامن زدن به اختلافات به هیچ وجه به مصلحت نظام نیست.

وی یاد آور شد: اگر از تقوا و وجود تربیتی حضرت امام (ره) درس بگیریم و به اهداف شهدا توجه کنیم با حفظ راه و روش زندگی امام و شهدا توسعه و پیشرفت خواهیم کرد.

مرضیه دباغ سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و تنها زنی است که همراه با تیمی نامه حضرت امام را به گورباچف رساند.