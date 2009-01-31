مکتب اسلام مهمترین عامل پیروزی و تداوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان صبح امروز در مراسم آغاز دهه فجر در مسجد جامع کرمان اظهار داشت: عوامل زیادی در پیروزی انقلاب نقش داشتند اما اساسی ترین عامل در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی نقش اسلام و تکیه بر مکتب بود.

وی عنوان کرد: اگر در جریان مبارزات اسلام نقش محوری نداشت انقلاب پیروز نمی شد همانگونه که جریانهای جبهه ملی، نهضت آزادی در مبارزات خود موفق نشدند و به تدریج به حاشیه رانده شدند.

حجت الاسلام جعفری عنوان کرد: امام خمینی(ره) از ابتدای مبارزات خود مردم را به نام اسلام و مکتب به مبارزه برعلیه طاغوت فرا خواند و به دلیل اسلام خواهی مردم و رهبری هوشیارانه امام این جریان به پیروزی رسید و هر آن کس که در این مبارزات به دنبال مکتب و اسلام نبود محو شد.

وی با اشاره به اهمیت رهبری در اسلام افزود: اگر فرد دیگری غیر از امام راحل(ره) رهبری این مبارزه را به عهده داشت این انقلاب به نتیجه نمی رسید اما امام خمینی(ره) با ویژگیهای منحصر به فرد خود از جمله درک صحیح و بسیار بالا از شرایط، خوص نیت در مبارزات و فقاهت توانست انقلاب را پیامبر گونه رهبری کند.

وی با اشاره به اهداف انقلاب گفت: راهی طولانی باید طی شود که تمام شعارهای انقلاب در جامعه پیاده شود اما تاکنون نیز در همان مسیر گام برداشته ایم و به بسیاری از اهداف رسیده ایم.

امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم وحدت برای حفظ و حراست از انقلاب و تداوم این راه گفت: امروز دشمنان سعی می کنند از هر راهی که می توانند به انقلاب ضربه بزنند و به خصوص جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده اند.

امام جمعه کرمان افزود: مسئولان کشور باید در این جهت هوشیارانه عمل کنند زیرا دشمنان از راههای مختلف سعی در زیاد کردن راههای انحراف جوانان از جمله ماهوراه و دیگر راههای دارند.

وی گفت: امروز لزوم پررنگ شدن حضور تفکر انقلاب در بین جامعه از هر روز در طول سی سال گذشته بیشتر حس می شود.