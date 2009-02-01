حجم مخازن آّب در مشهد به 370 هزار متر مکعب افزایش یافت

محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هم اکنون حدود 800 هزار مشترک آب و افزون بر 200 هزار مشترک فاضلاب در کلانشهر مشهد تحت پوشش خدمات رسانی این شرکت قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: حجم مخازن آب در مدار بهره برداری در ابتدای تاسیس این شرکت 138 هزار متر مکعب بود که با احداث و ساخت 14 مخزن مختلف هم اکنون حجم مخازن در مناطق مختلف شهر مشهد به حدود 370 هزار متر مکعب افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر خدمات آب و فاضلاب از بدو تاسیس شرکت آبفای مشهد تاکنون گفت: با احداث تصفیه خانه آب شماره 2 در مشهد، ظرفیت تصفیه آب شرب از 96 هزار به 192 هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هم اکنون این شرکت دارای دو تصفیه خانه آب هر یکی به ظرفیت 96 هزار متر مکعب در روز است که تصفیه خانه شماره 1 ( آب و برق) در سال 1370 و تصفیه خانه شماره 2 (طرق) در سال 1380 احداث شده است.

مهندس پرورش گفت: طی سال های گذشته عملیات اجرایی شبکه فاضلاب مشهد از 87 کیلومتر به افزون بر یک هزار و 500 کلومتر افزایش یافته است که اجرای این شبکه طی سه سال اخیر از رشدی 250 درصد برخوردار بوده است و اکنون حدود 30 درصد جمعیت مشهد از خدمات رسانی در بخش فاضلاب برخوردارند.

مهندس پرورش افزود: در طول خدمتگزاری دولت نهم عملیات مربوطه در بخش حفر و تجهیز چاه های آب 1000 درصد، حداکثر ظرفیت تولید آب در شبانه روز 22 درصد، ظرفیت تصفیه فاضلاب 150 درصد، طول خطوط اصلی و انتقال فاضلاب 25 درصد، جمعیت تحت پوشش فاضلاب 100 درصد و طول شبکه فرعی فاضلاب 250 درصد رشد داشته است.

