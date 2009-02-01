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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

حجم مخازن آّب در مشهد به 370 هزار متر مکعب افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: با احداث و ساخت 14 مخزن مختلف هم اکنون حجم مخازن در مناطق مختلف شهر مشهد به حدود 370 هزار متر مکعب افزایش یافته است.

محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هم اکنون حدود 800 هزار مشترک آب و افزون بر 200 هزار مشترک فاضلاب در کلانشهر مشهد تحت پوشش خدمات رسانی این شرکت قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: حجم مخازن آب در مدار بهره برداری در ابتدای تاسیس این شرکت 138 هزار متر مکعب بود که با احداث و ساخت 14 مخزن مختلف هم اکنون حجم مخازن در مناطق مختلف شهر مشهد به حدود 370 هزار متر مکعب افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر خدمات آب و فاضلاب از بدو تاسیس شرکت آبفای مشهد تاکنون گفت: با احداث تصفیه خانه آب شماره 2 در مشهد، ظرفیت تصفیه آب شرب از 96 هزار به 192 هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هم اکنون این شرکت دارای دو تصفیه خانه آب هر یکی به ظرفیت 96 هزار متر مکعب در روز است که تصفیه خانه شماره 1 ( آب و برق) در سال 1370 و تصفیه خانه شماره 2 (طرق) در سال 1380 احداث شده است.

مهندس پرورش گفت: طی سال های گذشته عملیات اجرایی شبکه فاضلاب مشهد از 87 کیلومتر به افزون بر یک هزار و 500 کلومتر افزایش یافته است که اجرای این شبکه طی سه سال اخیر از رشدی 250 درصد برخوردار بوده است و اکنون حدود 30 درصد جمعیت مشهد از خدمات رسانی در بخش فاضلاب برخوردارند.

مهندس پرورش افزود: در طول خدمتگزاری دولت نهم عملیات مربوطه در بخش حفر و تجهیز چاه های آب 1000 درصد، حداکثر ظرفیت تولید آب در شبانه روز 22 درصد، ظرفیت تصفیه فاضلاب 150 درصد، طول خطوط اصلی و انتقال فاضلاب 25 درصد، جمعیت تحت پوشش فاضلاب 100 درصد و طول شبکه فرعی فاضلاب 250 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 825927

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