رفع مشکل دانشگاه آزاد و سازمان بهزیستی برای پرداخت شهریه معلولان

محمدحسین سدهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مشکل شهریه دانشجویان معلول دانشگاه آزاد اسلامی حل شده و سازمان بهزیستی به تدریج در حال پرداخت بدهی دانشگاه آزاد بابت شهریه این دانشجویان است.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته سازمان بهزیستی شهریه این دانشجویان را به صورت متمرکز به دانشگاه آزاد ارائه می کرد اما از ابتدای سال تحصیلی جدید مصوبه ای برای ارائه شهریه به خود دانشجویان صورت گرفت که این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای این افراد شد.

مدیرکل دفتر تسهیلات اعتباری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: مذاکراتی با مسئولان بهزیستی صورت گرفت که هر واحد دانشگاهی به طور مستقیم با بهزیستی منطقه خود در ارتباط بوده و شهریه دانشجویان به واحد مربوطه ارائه می شود و دیگر به صورت متمرکز انجام نخواهد شد.

به گزارش مهر، سدهی نیا در گذشته عنوان کرده بود که سازمان بهزیستی کشور باید شهریه کامل 6 هزار و 800 نفر از دانشجویان معلول دانشگاه آزاد را پرداخت کند اما از مبلغ کلیه شهریه این افراد که 70 میلیارد ریال بوده 48 میلیارد ریال هنوز به دانشگاه ارائه نشده است.