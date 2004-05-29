به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت بر اساس اين پيش‌نويس طبقه‌بندي اطلاعات در 6 مورد ممنوع اعلام شده است كه اطلا عات درباره نقض ، حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، نقض قانون توسط دولت واطلاعات دربارة بهداشت عمومي، آموزش از جمله آنهاست . 6موردي كه در طبقه‌بندي اطلاعات ممنوع اعلام شده به شرح زير است :

1.اطلاعات درباره نقض حقوق و آزاديهاي اساسي ملت.

2.اطلاعات درباره وضعيت‌هاي اضطراري و حوادثي كه آثار و عواقب آنها امنيت و سلامت شهروندان را تهديد مي‌كند.

3.اطلاعات درباره بهداشت عمومي ، آموزش و پرورش ، كشاورزي ، محيط‌زيست ، فقرو بيكاري، فرهنگ، جرائم، جرم‌شناسي ، مردم شناسي و زمينه‌هاي مشابه .

4.اطلاعات درباره نقض قانون توسط دولت يا درباره عدم فعاليت مقامات و مأموران دولت يا فعاليت‌هاي غيرقانوني آنها .

5.اطلاعاتي كه در سطح وسيعي از جامعه منتشر شده باشد.

6.اطلاعاتي كه طبقه‌بندي آنها، اجراي برنامه‌هاس توسعه اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي ، علمي و فني و ظرفيت‌ دفاعي و امنيت كشور را به نحو منفي تحت تاثير قراردهد.

بر اساس اين پيش‌نويس اشخاصي كه از طبقه‌بندي اطلاعات متضرر هستند مي‌توانند به مركز اسرار دولتي موضوع ماده 39 اين قانون شكايت كنند.و چنانچه مركز مذكور درخواست شاكي را رد كند متضرر حق مراجع به ديوان عدالت اداري را خواهد داشت .

قسمت اول اين پيش نويس در پي مي‌آيد:

پيش‌نويس قانون اسرار دولتي

به منظور تأمين اصل آزادي اطلاعات وايجاد بسترهاي لازم براي شفافيت و پاسخگويي حكومت و رفع زمينه‌هاي فساد اداري و درعين حال تضمين امنيت ملي و حمايت از منافع عمومي، قانون اسرار دولتي به شرح زير تصويب مي‌شود.

فصل اول ـ كليات

بند اول ـ تعاريف

ماده 1ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون استعمال شده‌اند عبارتند از :

1-اسراردولتي:يعني اطلاعات طبقه‌بندي شده توسط دولت از جمله در زمينه‌ فعاليت‌هاي نظامي ، سياست خارجي ، اطلاعات و ضداطلاعات و دانش‌فني كه افشاي غير مجاز آنها به امنيت كشور خسارت جبران‌ناپذير وارد مي‌كنند يا منافع و امنيت ملي را به مخاطره مي‌اندازد و يا نظام امور سازمان‌ها را مختل مي‌سازد.

2-دولت : منظور از دولت در اين قانون عبارت است از كليه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي ، نيروهاي انتظامي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نظير نهاد رهبري ، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قوه‌ قضاييه و ساير موسسات و نهادهاي موضوع مواد 3،2،4و5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 10/6/1366 و موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 29/4/1373 و اصلاحات بعدي آن .

3-اطلاعات: هر نوع معلوماتي كه امكان انتقال آن وجود دارد اعم از آنكه در اسناد مندرج باشد، شفاهاً بيان شده ، در يك نرم‌افزار ذخيره شده و يا در هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.

4-اطلاعات به كلي سري : اطلاعاتي است كه افشاي غيرمجاز آنها به امنيت ملي خسارت جبران‌ناپذير وارد مي‌كند.

5-اطلاعات سري : اطلاعاتي كه افشاي غيرمجاز آنها امنيت ملي يا منافع عمومي را به مخاطره مي‌اندازد.

6-اطلاعات محرمانه : اطلاعاتي كه افشاي غيرمجاز آنها نظام امور سازمان‌ها را به گونه‌اي مختل سازد كه اجراي وظايف اساسي آنها ناممكن شود.

بند دوم ـ اطلاعاتي كه به عنوان اسراردولتي قابل طبقه‌بندي هستند.

ماده 2ـ اطلاعات زير به عنوان اسرار دولتي قابل طبقه‌بندي هستند:

1ـ طرح‌هاي استراتژيك‌ نظامي ، اطلاعات راجع به توليد ، خريد و فروش ، توسعه و پردازش تجهيزات نظامي ، انواع تسليحات و ميزان موجودي آنها و انبارهاي نگاهداري تجهيزات و تسليحات نظامي ، شيوه‌ها و ويژ‌گي‌هاي تكنيكي و تاكتيكي كاربست نقشه‌‌ها ، تجهيزات و دانش‌ ـ فني مربوطه به تجهيزات و تسليحات نظامي ، تعداد نيروهاي نظامي ، نقشه‌هاي محل استقرار آنها ، ساختار سازماني نيروهاي نظامي ، جا به جايي نيروها و مقصد جابه‌جايي نيروها، اطلاعات راجع به تحقيقات علمي ـ نظامي ، آزمايش‌هاي نظامي و ساير اطلاعات نظامي كه مقامات صلاحيتدار نظامي در چارچوب وظايف خود ، افشاي آنها را سبب خسارت به امنيت دفاعي كشور اعلام كنند .

2 . اطلاعات راجع به نيروها ، وسايل ، منابع ، روش‌ها ، طرح‌ها و نتايج فعاليت‌هاي مراجع اطلاعاتي ، ضد اطلاعاتي و اشخاصي كه به فعاليت هاي مذكور كمك كرده و يا با مراجع مذكور همكاري مي‌كنند.

3. اطلاعات راجع به سيستم‌هاي ارتباطي دولتي، رمزهاي دولتي ، روش‌ها و وسايل تجزيه و تحليل آنها .

4. اطلاعات راجع به روش‌ها و وسايل حمايت از اسراردولتي .

5. اطلاعات راجع به سياست خارجي و روابط دولت ايران با ساير كشورها در صورتي كه اطلاعات مذكور مشمول ماده 7 اين قانون باشد.

6. اطلاعات علمي ، تحقيقاتي ، فني ، اقتصادي ، مالي و نظاير آن در صورتي كه اطلاعات مذكور مشمول ماده 7 اين قانون باشد.

بند سوم ـ اطلاعاتي كه طبقه‌بندي آنها ممنوع است

ماده 3ـ با توجه به اصل آزادي اطلاعات، طبقه‌بندي اطلاعات زير به عنوان اسرار دولتي ممنوع است:

1.اطلاعات درباره نقض حقوق و آزاديهاي اساسي ملت.

2.اطلاعات درباره وضعيت‌هاي اضطراري و حوادثي كه آثار و عواقب آنها امنيت و سلامت شهروندان را تهديد مي‌كند.

3.اطلاعات درباره بهداشت عمومي ، آموزش و پرورش ، كشاورزي ، محيط‌زيست ، فقرو بيكاري، فرهنگ، جرائم، جرم‌شناسي ، مردم شناسي و زمينه‌هاي مشابه .

4.اطلاعات درباره نقض قانون توسط دولت يا درباره عدم فعاليت مقامات و مأموران دولت يا فعاليت‌هاي غيرقانوني آنها .

5.اطلاعاتي كه در سطح وسيعي از جامعه منتشر شده باشد.

6.اطلاعاتي كه طبقه‌بندي آنها، اجراي برنامه‌هاس توسعه اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي ، علمي و فني و ظرفيت‌ دفاعي و امنيت كشور را به نحو منفي تحت تاثير قراردهد.

تبصره ـ هيأت وزيران مي‌تواند براساس مصالح ملي در شرايط و اوضاع و احوال استثنائي كل يا بخشي از اطلاعات مشمول اين ماده را تا مدت محدودي قابل طبقه‌بندي اعلام كند.

ماده 4ـ مقامات و مأموراني كه اطلاعات مذكور درماده 3 را به عنوان اسرار دولتي به طور غيرمجاز طبقه‌بندي مي‌كنند در صورتي كه خسارات مادي يا معنوي از تصميم آنها به دولت يا اشخاص غيردولتي وارد شود برحسب مورد قابل تعقيب‌كيفري، مدني و اداري خواهند بود.

ماده 5 ـ اشخاصي كه از طبقه‌بندي اطلاعات متضرر هستند مي‌توانند براي لغو طبقه‌بندي اطلاعات مذكور به مركز اسرار دولتي موضوع ماده 39 شكايت كنند. هرگاه مركزمذكور ، درخواست شاكي را رد كند متضرر حق مراجع به ديوان عدالت اداري خواهد داشت.

بندچهارم ـ اصول طبقه‌بندي اطلاعات

ماده 6 ـ اطلاعاتي كه اسرار دولتي شناخته مي‌شوند بايد با توجه به اصول زير طبقه‌بندي شوند:

1.اصل قانوني بودن: طبقه‌بندي اطلاعات با رعات مواد 2 و 3 اين قانون صورت گيرد.

2.اصل مستدل بودن : طبقه‌بندي اطلاعات به عنوان اسرار دولتي متكي به دلايل معقولي باشدكه نشان مي دهد عدم طبقه‌بندي آنها به امنيت ملي ، منافع عمومي يا نظام امور سازمان مربوطه خسارت خواهد زد يا آنها درمخاطره قرار خواهد داد.

3.اصل مناسبت : طبقه‌بندي اطلاعات به عنوان اسرار دولتي با توجه به شدت خسارت يا خطري كه درصورت افشاي آنها ممكن است متوجه امنيت ملي ، منافع عمومي و نظام امور سازمانها شود صورت گيرد.

4.اصل سرعت: طبقه‌بندي اطلاعات بعنوان اسرار دولتي در اسرع وقت از اولين زمان پيدايش آنها صورت گيرد.

ادامه دارد