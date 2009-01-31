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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۰

خشم جهانی علیه صهیونیسم (3)

اقدام اردوغان در تاریخ ثبت می شود/ کذب گویی پرز قابل تحمل نبود

اقدام اردوغان در تاریخ ثبت می شود/ کذب گویی پرز قابل تحمل نبود

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم تاکید کرد که واکنش اردوغان به دروغگویی های پرز در تاریخ ثبت خواهد شد.

اسماعیل کوثری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به اقدام نخست وزیر ترکیه در ترک جلسه داووس در اعتراض به رژیم صهیونیستی بیان داشت : پرز در اجلاس داووس گزارشی دروغ در مورد غزه ارائه کرد و سعی داشت با این گزارش مظلوم نمایی کرده و جنگ ظالمانه علیه مردم فلسطین را توجیه کند، این گزارش برای انسان های آزاده و حقیقت جو قابل قبول نبود و اردوغان هم نسبت به این گزارش اعتراض خود را نشان داد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به برخورد مجری برنامه اجلاس داووس با اردوغان تصریح کرد: متاسفانه اقدام مجری نیز درحمایت از پرز بود اما با توجه به آگاهی مسئولان و مردم دنیا اردوغان فی البداهه به این گزارش واکنش نشان داد وبه نظر من اقدام اردوغان شایسته و با ارزش بود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم تاکید کرد: واکنش مناسب اردوغان به سخنان پرز در تاریخ ثبت می شود و البته از هر انسان آزاده ای انتظار این بود که در مواجه به اظهاراتی همچون سخنان پرز چنین واکنشی از خود نشان دهد و کذب گویی پرز برای هیچ انسان آزاده ای قابل تحمل نبود.

کوثری در پایان گفت: امیدواریم روند واکنش نشان دادن به سیاست های ظالمانه صهیونیست ها بین سران کشورهای مختلف ادامه یابد.

کد مطلب 825933

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