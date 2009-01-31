به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حسین سطوتی با بیان اینکه 40 درصد اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گازسوز هستند افزود: اگرچه این اتوبوس ها در کاهش آلودگی شهر کمک می‌کنند ولی در بحث راهبردی مشکل زا بوده و رضایت ما را جلب نکرده‌اند.

سطوتی با تاکید بر اینکه استاندارد نبودن جایگاه های CNG موجود در کشور مشکلات فراوانی را به وجود آورده است اظهار داشت: نبود فیلتر باعث ورود روغن و آب به مخازن اتوبوس و بروز مشکلات فنی در دستگاه می شودع به طوری که مجبور می‌شویم سالی یک بار به تعمیر اساسی موتورهای بپردازیم که هزینه‌های هنگفتی را به شرکت واحد تحمیل می‌شود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با بیان اینکه هم‌اکنون 500 دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی تبریز فعال است، افزود: امیدواریم تا پایان سال این تعداد به 700 دستگاه برسد.

وی دستیابی به سهم 70 درصدی حمل و نقل عمومی در کلانشهر تبریز را نیازمند افزایش ناوگان خواند و اظهار داشت: هم‌اکنون روزانه 3 میلیون سفر درون‌شهری در تبریز اتفاق می‌افتد که سهم اتوبوسرانی تنها 30 درصد است در حالی که براساس قوانین تدوین شده از سوی دولت تا سال 1390 این رقم باید به 70 درصد برسد.

سطوتی تصریح کرد: ناوگان اتوبوسرانی تبریز برای تحقق این امر نیاز دارد تا در ناوگان خود بیش از 900 اتوبوس فعال داشته باشد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد: براساس استانداردهایی که وزارت کشور تدوین کرده، باید به ازای هر 100 هزار نفر 40 دستگاه اتوبوس اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: با افزایش و توسعه ناوگان حمل و نقل درون‌شهری مانع از تردد خودروهای شخصی شده و به تبع آن موجب کاهش ترافیک آلایندگی خودروها خواهد شد.

سطوتی با انتقاد از عدم اختصاص اعتبارات ملی به توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها اظهار داشت: با وجود اینکه قرار بود 8 هزار و 500 میلیارد ریال از بابت توسعه حمل و نقل درون‌شهری به شرکت‌های واحد اتوبوسرانی کشور تخصیص یابد ولی با گذشت 9 ماه هنوز ریالی از این مبلغ دستمان نرسیده است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه افزود: توسعه حمل و نقل عمومی نیازمند توجه همگانی است، از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران استانی تا در اجرای مصوبات قاطعیت داشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر حمایت‌های دولتی از شرکت‌های واحد اتوبوسرانی تحقق یابد، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری متحول می‌شود.