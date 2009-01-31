اعتبار 30 میلیارد تومانی برای تامین مسکن نمایندگان

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی 30 میلیارد تومان اعتبار برای تامین مسکن نمایندگان پیش بینی کرده است، این در حالی است که در قانون بودجه امسال هم 25 میلیارد تومان برای تامین مسکن نمایندگان مجلس اختصاص یافته بود.

انتشار خبر وام 100 میلیون تومانی به هر نمایندگان در سالجاری که بخشی از آن به تامین مسکن آنان مربوط می شد، با واکنشهای متفاوتی در رسانه ها روبرو شد.

در ادامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به ابهامات درباره واگذاری وام 100 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس و اینکه آیا نمایندگان برای تامین مسکن اجاره دچار مشکل هستند، گفته است: بله دچار مشکل هستند، ما خانه سازمانی نداریم و باید راهی برای تامین مسکن نمایندگان ایجاد می کردیم.