رسانه ملی با تبلیغاتش سلامت مردم را به خطر انداخته است

دکتر حسین حسنی بافرانی در گفتگو با خبرنگار مهر به ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده قانونی همه دستگاهها از تبلیغات مواد خوراکی مضر برای سلامت مردم منع شده اند اما صدا و سیما با تبلیغ چیپس، پفک، نوشابه و... این قانون را نقض می کند.

این متخصص قلب و عروق با اشاره به رتبه اول ایران در بیماریهای قلبی در بین کشورهای منطقه گفت: متاسفانه شاهد افزایش آمار مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی در کشور هستیم به طوری که سن ابتلا به این بیماریها حدود 10 سال کاهش یافته است.

صداوسیما نباید به خاطر کسب درآمد سلامت مردم را به خطر بیندازد

دکتر حسین حسنی

رئیس کمیته آموزش و پژوهش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه مواد خوراکی مضر سلامت نسل جوان جامعه را تهدید می کند و آنها را به سمت انواع بیماریها سوق می دهد، افزود: صداوسیما نباید به خاطر کسب درآمد سلامت مردم را به خطر بیندازد.

حسنی با عنوان این مطلب که رسانه ملی به اندازه کافی اعتبارات ارزی و ریالی دریافت می کند ونیازی به کسب درآمد از طریق تبلیغات مضر برای سلامتی مردم را ندارد تصریح کرد: شایسته نیست صداوسیما مواد خوراکی را تبلیغ کند که باعث افزایش هزینه های سلامت کشور شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تعامل خوب مجلس با صدا و سیما برای اختصاص اعتبارات بیشتر اشاره کرد و افزود: سرانه مصرف نوشابه در ایران 45 لیتر است در حالی که این سرانه در دنیا 12 لیتر است اما می بینیم محصولاتی در تلویزیون تبلیغ می شود که سلامت مردم با مصرف آنها به خطر می افتد.

این متخصص قلب و عروق از اسید چرب ترانس به عنوان متهم اصلی در گرفتگی عروق قلب و همچنین سکته قلبی نام برد و گفت: تبلیغ روغن نباتی و کره در رسانه ملی برای مصرف بیشتر این محصولات باعث می شود که عنوان کنیم صدا و سیما خلاف سیاستهای کلی برنامه های چهارم و حتی پنجم توسعه کشور عمل کرده و می کند.

حسنی با عنوان این مطلب که در این قبیل مباحث تکلیف مان با خودمان روشن نیست، ادامه داد: با این روش هرگز به اهداف سند چشم انداز نمی رسیم و سیر قهقرایی خواهیم داشت زیرا توسعه زمانی صورت می گیرد که انسان سالم محور آن باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر تذکرات متعدد برخی نمایندگان به صدا و سیما افزود: به نظر می رسد وزارت بهداشت باید در این بحث به صورت جدی تر عمل کند و اجازه ندهد چنین تبلیغاتی که سلامت مردم را تهدید می کند، از رسانه ملی پخش شود.