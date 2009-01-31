کره شمالی و جنوبی در آستانه آغاز جنگی دیگر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در دور جدید تنشها میان دو کره، پیونگ یانگ تمامی توافقات نظامی و سیاسی خود با سئول را پس از آنکه کره جنوبی را متهم به اتخاذ سیاستی تجاوزکارانه کرد فسخ نمود.

به نوشته تلگراف، فسخ تمامی قراردادها از سوی کره شمالی احتمال شکل گیری جنگی جدید در شبه جزیره کره را جائی که بیش از یک میلیون سرباز در روبروی هم ایستاده اند افزایش می دهد.

این در حالی است که "کمیته صلح آمیز اتحاد دوباره کره" کره شمالی، سئول را متهم به اتخاذ رویکرد خصمانه و هدایت دو کشور به سمت جنگ کرد. و بر اساس همین اتهامات پیونگ یانگ مرز دریایی موجود میان دو کره را بی ارزش خواند.

آخرین جنگ میان دو کره مربوط به سال 2002 میلادی است که ناوهای دو کشور نبرد سنگینی را دریایی زرد با یکدیگر داشتند.

این در حالی است که مقامات دو کشور نیز وجود تنشها در روابط خود را تائید می کنند.

در این میان ادامه فعالیتهای هسته ای کره شمالی و ادعای کره جنوبی مبنی بر اینکه این فعالتیها علیه امنیت سئول هستند و نزدیکی مقامات سئول به آمریکا موجب شده تا روابط دو کره دوران پرتنشی را تجربه کند.

روابط سئول و پیونگ از یک سال قبل یعنی زمان روی کار آمدن لی در کره جنوبی، پر تنش شد بطوری که پیونگ یانگ مذاکرات سازش با سئول را ترک کرد. در همین رابطه لی آمادگی خود را برای مذاکره با کره شمالی اعلام کرد.

گفتنی است که تنش های مرزی بین دو کره شدت یافته به طوری که سئول چندی پیش هرگونه فعالیت علیه کره شمالی در مرزهای مشترک را ممنوع اعلام کرد.

تنش های مرزی بین دو کره به خاطر ورود کتابها و جزوات ضد دولت کره شمالی از مرز کره جنوبی افزایش یافته است.

دو کشور کره جنوبی و شمالی به دلیل جنگ کره در سال 1950 و دخالت آمریکا و سپس چین، دوران پرتنشی را پشت سر می گذارند و حضور نظامیان آمریکایی در کره جنوبی به بهانه حفاظت از این کشور و همچنین مستقر شدن جنگنده های آمریکایی دراین کشور، موجب شده تا پیونگ یانگ نسبت به این گونه اقدامات حساس شود.

از سوی دیگر سئول نیز فعالیت های هسته ای کره شمالی را تهدیدی برای خود تصور کرده و آمریکا نیز در این راه با کره جنوبی همراه است.