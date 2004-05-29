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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۵۰

در سال گذشته

بیمه ایران ۲۵۰ میلیارد ریال خسارت شخص ثالث پرداخت کرد

براساس اعلام بیمه ایران ، بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال ، خسارت در سال ۸۲ مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این رقم چهارصد میلیارد ریال آن تاکنون پرداخت گردیده که بیش از ۶۰ درصد از این مبلغ مربوط به خسابت شخص ثالث بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشد خسارت بیمه ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد بوده است که بدین ترتیب خسارت بیمه های مهندسی با ۱۰۵ درصد ، بدنه ۷۳ درصد ، مسوولیت ۶۴ درصد ف آتش سوزی ۴۵ درصد ، بیمه شخص ثالث ۳۷ درصد، عمر ۱۷ درصد و سرنشین با ۵ درصد بیشترین ضریب رشد خسارات را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش در طول سال ۸۲ عداد هشتصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و شصت و پنج خسارت به مشتریان بیمه ایران پرداخت گردیده است که از نظر تعداد خسارت بیمه های مسوولیت با ۵۷درصد رشد، بیمه های مهندسی با ۵۴ درصد ، بیمه بدنه با ۵۳ درصد ، بیمه عمر با ۲۰ درصد، باربری با ۱۴ درصد، آتش سوزی ۱۵ درصد، بیمه شخص ثالث با ۲ درصد بیشترین میزان رشد در تعداد پرونده های خساراتی را به خود اختصاص داده اند.

بالاترین ضریب خسارات متعلق به بیمه شخص ثالث و پس از آن به ترتیب بیمه درمان، بیمه عمر ، بیمه بدنه و مسوولیت، حوادث ، سرنشین نقلیه آبی ، آت سوزی ، مهندسی و نقلیه هوایی و باربری بین ۹۳ تا ۸ درصد ضریب خسارات را داشته اند.

کد مطلب 82595

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