قهرمانی مناطق نفت خیز و رنگ سازی در لیگ های تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت ها لیگ برتر تیم مناطق نفت خیز جنوب که قهرمانی اش را از هفته ها قبل مسجل کرده بود، با تساوی 5 بر 5 مقابل مژدهی رشت با 42 امتیاز به کار خود خاتمه داد.

آینده سازان فرهنگ کرج 6 بر4 سایپا را شکست داد و با 31 امتیاز دوم شد. مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه نیز 8 بر 2 از سد نکا گذشت و با 27 امتیاز سوم شد.

در لیگ دسته اول نیز بازیهای هفته ششم و هفتم برگزار شد. در حساس ترین دیدار این قسمت رنگ سازی ایران و گاز پارس جم به تساوی 5 بر 5 دست یافتند. با این تساوی رنگ سازی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. گاز پارس جم در دومین مبارزه خود با نتیجه 6 بر 4 از سد شهرداری اصفهان گذشت تا با 14 امتیاز نایب قهرمان شود. آموزش و پرورش گیلان بعد از شکست 6 بر 4 شهرداری بهارهمدان و تساوی مقابل شهرداری اصفهان با 12 امتیاز سوم شد.