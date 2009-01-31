حسن ونایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: کمبود جایگاه‌های گازمشکل جدی برای مردم ملایر به وجود آورده است.

وی با انتقاد از کمبود جایگاههای CNG در این شهرستان خواستار افزایش این جایگاه ها شد واظهار داشت: باید برای اضافه شدن بر ناوگان حمل و نقل شهری نسبت به رفع این کمبود چاره‌ای اندیشیده شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: این مشکل باعث شده تاکسی‌داران و مسافربرهای شهری از وضعیت نامناسبی برخوردار شوند و نتوانند به موقع کار جابجایی مسافران را انجام دهند.

ونایی افزود: در حال حاضر تنها یک جایگاه سوخت ‪ CNG‬ در ملایر وجود دارد که جوابگوی نیاز موجود نیست.

وی تصریح کرد: دو جایگاه‌جدید دیگر در شهرستان ملایر در حال ساخت است که در صورت بهره برداری از آنها نیاز مردم شهرستان در این بخش برطرف می شود.