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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

نماینده ملایر خواستار افزایش جایگاه‌های سوخت CNG شد ‬

نماینده ملایر خواستار افزایش جایگاه‌های سوخت CNG شد ‬

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ملایر در مجلس با انتقاد از کمبود جایگاه‌های سوخت ‪ CNG‬در این شهرستان خواستار افزایش این جایگاه‌ها شد.

حسن ونایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: کمبود جایگاه‌های گازمشکل جدی برای مردم ملایر به وجود آورده است.

وی با انتقاد از کمبود جایگاههای CNG در این شهرستان خواستار افزایش این جایگاه ها شد واظهار داشت: باید برای اضافه شدن بر ناوگان حمل و نقل شهری نسبت به رفع این کمبود چاره‌ای اندیشیده شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: این مشکل باعث شده تاکسی‌داران و مسافربرهای شهری از وضعیت نامناسبی برخوردار شوند و نتوانند به موقع کار جابجایی مسافران را انجام دهند.

ونایی افزود: در حال حاضر تنها یک جایگاه سوخت CNG‬در ملایر وجود دارد که جوابگوی نیاز موجود نیست.

وی تصریح کرد: دو جایگاه‌جدید دیگر در شهرستان ملایر در حال ساخت است که در صورت بهره برداری از آنها نیاز مردم شهرستان در این بخش برطرف می شود.

کد مطلب 825958

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