هفته ای 10 بازی رایانه ای غیر مجاز وارد کشور می شود

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه 95 درصد از بازیهای رایانه ای وارداتی هستند واز طرفی کودکان و نوجوانان گرایش گسترده ای به استفاده از اینگونه بازیها پیدا کرده اند خطرات ناشی از این بازیها برای سیستم بینایی، اعصاب، مغز و استخوان بندی این کودکان بسیار خطرناک است.

کارشناسان معتقدند خشونتگرایی، پرخاشگری، انزوا و گوشه گیری جزو اصلی ترین عوارض استفاده از بازیهای رایانه ای مخرب و قاچاق به شمار می آیند.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اینکه با استفاده مداوم از بازیهای رایانه ای افت تحصیلی، انواع تیکهای عصبی و کناره گیری از همسالان در مرحله بعدی به سراغ فرزندان ما خواهند آمد افزود: در شرایطی که فرزندان ما علاقمند به استفاده از اینگونه بازیها هستند بنابراین نهادهای متولی و فرهنگی به جای بازیهای خشن و مخرب بازیهای تصویری، معما، چیستانها و حکایتهای تاریخی و ملی را همراه با مسابقات ورزشی به صورت بازیهای تصویری در آورده و دراختیار علاقمندان قرار دهند.

به گفته ابهری از آنجا که استفاده از بازیهای رایانه ای به تنهایی زیان بخش بوده و باعث انزوا طلبی کودکان می شود بنابراین توصیه می شود که بازیهای دسته جمعی که مستلزم همکاریهای گروهی و همفکری آنان می باشد به کودکان عرضه شود.

محققان اعلام کرده اند چنانچه افراد از سنین کودکی مرتب به تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه ای بپردازند در معرض بسیاری از اختلالات جسمی و فکری در آینده قرار خواهند گرفت.

این متخصص علوم رفتاری در ادامه افزود: از آنجا که در گسترش این بازیها و استفاده از آنها والدین از نظر عدم توجه به انتخاب و تهیه و همچنین عدم اختصاص وقت به کودکان مقصران اصلی هستند باید برای فرزندان خود وقت بیشتری اختصاص داده و توجه و همراهی با آنها را در اولویت اول قرار دهند تا ضمن ارضاء نیازهای عاطفی ، کودکان در اوقات همراهی والدین احساس شادمانی و بی نیازی کنند.