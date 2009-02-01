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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۴۷

همایش جشنواره تجسمی فجر فردا آغاز به کار می‌کند

همایش جشنواره تجسمی فجر فردا آغاز به کار می‌کند

همایش نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از روز دوشنبه 14 بهمن با حضور 16 هنرمند داخلی و خارجی با محور بررسی 30 سال هنر معاصر ایران در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم همایش نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از ساعت 9 با حضور محمود شالویی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی،غلامعلی طاهری دبیرکل جشنواره تجسمی فجر، عبدالمجید حسینی راد دبیر بخش همایش و جمعی از هنرمندان داخلی و خارجی در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می شود.

در اولین روز این همایش و از ساعت 10 محمد خزایی سی‌سال گرافیک معاصر ایران را بررسی خواهد کرد و از ساعت 12 محمد رفیع ضیایی به بررسی تحلیلی تحولات سی ساله کاریکاتور معاصر ایران خواهد پرداخت.

همچنین در برنامه عصرگاهی این همایش مرتضی گودرزی از ساعت 14 به بررسی تحولات نقاشی معاصر ایران با نگاهی به دوسالانه های نقاشی می پردازد و از ساعت 15 آلیس بمبادیه از کشور فرانسه آثار دو نقاش از جنگ، ناصر پلنگی و اتودیکس را بررسی می کند. در آخرین نشست اولین روز همایش نیز محمد ستاری تحولات عکاسی معاصر ایران با نگاهی تحلیلی به دوسالانه های عکس را بررسی خواهد کرد.

همایش نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از 14 تا 17 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر با بررسی تحولات هنری سی‌سال گذشته انقلاب برگزار می شود.

کد مطلب 825962

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