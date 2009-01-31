کشور نباید درآمد - هزینه ای اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جهرمی پیش از ظهر امروز در سمینار طرح ارتقای بهره وری در صنایع غذایی و خدمات مرتبط در هتل پردیسان مشهد افزود: در حال حاضر سیستم مدیریت دولتی کشور با کسب درآمدهای موجود اقدام به هزینه های هنگفت می کند که این روش خسارتهای اقتصادی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بیشتر کارهای موجود در کشور باید توسط بخش خصوصی اجرایی شود، اظهار داشت: دولت نیز تنها باید به دنبال نظارت بر این فعالیتها باشد.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: با این نگاه فعالیتهای دولت کمتر و به پایگاهی پویا و فعال برای ارتقای وضعیت فضای کسب و کار کشور تبدیل خواهد شد.

وی وقوع انقلاب اسلامی را نقطع عطفی برای موفقیتهای همه ایرانیان عنوان کرد و متدکز شد: یکی از مهمترین اثرات این انقلاب شکوهمند ایجاد خودباوری و بروز ارزشهای مختلف در این دوره بوده است.

جهرمی عنوان کرد: در ابتدای اسلام بیشتر علوم از طریق ایران به اروپا صادر شد اما با تبلیغات ناشایست طی ادوار مختلف رمز خودباوری از میان مردم این کشور فراموش شد.

وی تشریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و پیام نهضت امام خمینی(ره) شعله این خودباوری دوباره در میان مردم برافروخته شد تا جایی که ایرانیان هم اکنون سرآمد بسیاری از علوم و فناوریها در میان کشورهای جهان هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به رشد خوب ایران در ایجاد صنایع مختلف ابراز داشت: در سالهای ابتدایی انقلاب به دلیل مسائل متفاوت، بسیاری از صنایع از کار افتاده بود که پس از مدت بسیار کوتاهی با همت والای هموطنان این صنایع با رشد فزاینده ای روبرو شدند.

وی تاکید کرد: با این وجود در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور ما دوران سختی را برای بهبود وضع مالی مردم سپری می کند.

جهرمی به عدم دقت در مصرف انرژی و آب در کشور اشاره کرد و اذعان داشت: هم اینک ایران یکی از بزرگترین کشورهای اسراف کننده انرژی در جهان به حساب می آید.

وی افزود: با این حال و با توجه به استفاده بیش از حد انرژی، آب و کودهای شیمیای، راندمان و سلامت محصولات کشاورزی روز به روز وخیم تر می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی توجه به افزایش میزان بهره وری را از مهمترین راه حل های این مشکل ذکر و خاطر نشان کرد: یکی از حلقه های مفقوده اقتصاد ما در بخشهای دولتی و خصوصی مسئله بهره وری است که با توجه به آن می توان تمام مشکلات اعتباری کشور را مرتفع کرد.