به گزارش خبرگزاری مهر، سردار آقامیر در سمینار مشترک معاونان و مدیران ستادی و استانی سازمان تربیت بدنی که در محل هتل المپیک مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به توان بالای بسیجیان قرار است در تمام باشگاه‌های کشور بسیج ورزشکاران را فعال کنیم. از طرف دیگر در تمام پایگاههای مقاومت سراسر کشور نیز قرار است تیم های ورزشی را سازماندهی کنیم تا فعالیت های بسیج در حوزه ورزش وارد مرحله جدیدی شود.

رئیس سازمان ورزش بسیج و بسیج ورزشکاران با اشاره به فعایت های این نهاد در حوزه ورزش حرفه‌ای افزود: در این بخش همچون گذشته بسیج با قدرت حضور خواهد داشت چرا که از عملکرد باشگاه‌هایی که در این زمینه فعال هستند رضایت داریم.

سردار آقامیر با اشاره به فعالیت های بسیج در بخش ورزش آماتوری نیز ادامه داد: هم اکنون سالانه بیش از یکصد هزار مسابقه در رده های مختلف ورزش و در رشته های مختلف برگزار می کنیم. در این بخش نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در رشته‌های مختلف ورزشی داریم که در این بخش قصد داریم با سازماندهی های لازم ضمن توسعه کیفی پیکارهای ورزشی در رشته‌های مختلف، به لحاظ کمی هم مسابقات ورزشی بسیج را ارتقا دهیم.

رئیس سازمان ورزش بسیج و بسیج ورزشکاران با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در بخش ورزش همگانی خاطر نشان کرد: در این بخش نیز فعالیت های گسترده ای را داریم و بنا داریم همچنان در این بخش نیز به منظور همگانی کردن ورزش به رویه کنونی ادامه دهیم.

سردار آقامیر با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان بسیج ورزش و سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: هم اکنون در 25 استان کشور 25 پایگاه استعدادیابی داریم و درخواست ما از مدیران کل تربیت بدنی استان ها این است که با توجه به اینکه هیچ گونه نگاه رقابتی میان ما و سازمان تربیت بدنی وجود ندارد پایگاههای استعدادیابی ورزشی بسیج را از خود بدانند و از آنها حمایت کنند.