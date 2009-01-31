به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاترشهر که هفته گذشته میزبان گروه‌های نمایشی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود از هفته جاری میزبان 5 نمایش جدید خواهد بود. سالن اصلی مجموعه میزبان نمایش "آمادئوس" منیژه محامدی خواهد بود. این نمایش نوشته پیتر شفر به داستان موتزارت و روابط وی با سالیاری می‌پردازد.

محمد اسکندری، مهوش افشارپناه، ارژنگ امیرفضلی، محمد شیری، مجید جعفری، فرناز رهنما، سام کبودوند و محمد نادری بازیگران نمایش "آمادئوس" هستند که در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر نیز به صحنه رفت.

سالن چهارسو مجموعه تئاترشهر نیز میزبانی نمایش "کوکوی کبوتران حرم" علیرضا نادری را عهده‌دار خواهد بود. این نمایش که بعد از شش سال جدیدترین اثر نمایشی نادری است به داستان 12 زن می‌پردازد که به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) می‌روند و در زمان اقامت خود با اتفاقاتی روبرو می‌شوند.

در این نمایش که در بخش چشم‌انداز بیست و هفمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز به صحنه رفت، ناهید مسلمی،‌ بهناز جعفری، ژاله صامتی، پونه عبدالکریم‌زاده،‌ فهیمه امن‌زاده، شبنم مقدمی، نسیم ادبی، نوشین حسن‌زاده، سهیلا صالحی، پریسا مقتدی، شهره سلطانی و افسانه ماهیان به ایفای نقش می‌پردازند.

تالار قشقایی مجموعه نیز پذیرای نمایش "خاطرات یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو" نادر برهانی‌مرند می‌شود. این اثر به داستان پیرمردی می‌پردازد که تصادف کرده و با تمام اشیای حادثه در نزد خانواده‌ای جهنمی ظاهر می‌شود. این نمایش نیز در بخش چشم‌انداز جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر اجرا شد.

امیر جعفری، ریما رامین‌فر، علی سرابی،‌ افسانه ماهیان، امیررضا دلاوری، مجید صالحی، ستاره پسیانی و شیوا ابراهیمی بازیگران این نمایش هستند.

نمایش "آوا" نوشته ملیحه مرادی‌جعفری و کارگردانی احمد ایرانی‌خواه نمایش دیگری است که از این هفته در سالن سایه مجموعه به صحنه می‌رود. این نمایش داستان موزیسن جوانی به نام آواست که قرار است برای یک کلیپ تلویزیونی موسیقی بسازد ولی وی بعد از دیدن کلیپ به کما می‌رود و ...

علی زوینی، الهام جعفرنژاد، توماج دانش بهزادی،‌ بهنوش ناصرپور و ایرانی‌خواه در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر هم از هفته جاری میزبان نمایش "خواب بی‌وقت حوریه" نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی عباس غفاری می‌شود. این نمایش به داستان سه زن در زمان موشک‌باران شهر تهران در خانه‌ای استیجاری می‌پردازد. رویا میرعلمی، مریم معینی و تبسم هاشمی بازیگران این نمایش هستند.