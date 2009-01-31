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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۰۱

30 سال سربلندی - 28/

استان سمنان به قطب علمی دانشگاهی تبدیل شده است

استان سمنان به قطب علمی دانشگاهی تبدیل شده است

سمنان - خبرگزاری مهر: استان سمنان با 48 دانشگاه و مرکز آموزش عالی با بیش از 72 هزار دانشجو بعد از انقلاب اسلامی به قطب دانشگاهی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر علی خیرالدین امروز در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: قبل از انقلاب در این استان تنها دو مدرسه عالی با تعداد اندکی دانشجوی کاردانی فعال بودند.

وی افزود: در زمان حاضر 5/12 درصد جمعیت استان و بیش از 34 درصد جمعیت فعال بین 15 تا30 سال استان را دانشجویان تشکیل می دهند.

به گفته وی، بالاترین رقم سرانه دانشجویی در کشور به سمنان تعلق دارد و به طور متوسط به ازای هر30 نفر یک دانشجو در کشور وجود دارد که این در حالی است که نرخ در استان به ازای هر 9 نفر یک دانشجو است.

وی تصریح کرد: رشد مراکز علمی و پژوهشی در استان سمنان بعد از انقلاب اسلامی ایران بسیار چشمگیر بوده است.

خیرالدین یاد آور شد: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سه دانشگاه بزرگ دولتی در سمنان،شاهرود و دامغان، هشت دانشگاه پیام نور، پنج دانشگاه آزاد اسلامی و 9 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاهای جامع علمی کاربردی در استان ایجاد شده است.

وی وجود مراکز پژوهشی نمک، رشد بلور، آی تی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی را از دیگر دست آوردهای انقلاب اسلامی در استان سمنان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه سمنان تصریح کرد: در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سمنان بیش از 400 رشته تحصیلی فعالیت دارد که از این تعداد بیش از 40 رشته آن در دوره دکتری است.

کد مطلب 825971

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