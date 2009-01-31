استان سمنان به قطب علمی دانشگاهی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر علی خیرالدین امروز در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: قبل از انقلاب در این استان تنها دو مدرسه عالی با تعداد اندکی دانشجوی کاردانی فعال بودند.

وی افزود: در زمان حاضر 5/12 درصد جمعیت استان و بیش از 34 درصد جمعیت فعال بین 15 تا30 سال استان را دانشجویان تشکیل می دهند .

به گفته وی، بالاترین رقم سرانه دانشجویی در کشور به سمنان تعلق دارد و به طور متوسط به ازای هر30 نفر یک دانشجو در کشور وجود دارد که این در حالی است که نرخ در استان به ازای هر 9 نفر یک دانشجو است .

وی تصریح کرد: رشد مراکز علمی و پژوهشی در استان سمنان بعد از انقلاب اسلامی ایران بسیار چشمگیر بوده است.

خیرالدین یاد آور شد: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سه دانشگاه بزرگ دولتی در سمنان،شاهرود و دامغان، هشت دانشگاه پیام نور، پنج دانشگاه آزاد اسلامی و 9 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاهای جامع علمی کاربردی در استان ایجاد شده است.

وی وجود مراکز پژوهشی نمک، رشد بلور، آی تی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی را از دیگر دست آوردهای انقلاب اسلامی در استان سمنان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه سمنان تصریح کرد: در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان سمنان بیش از 400 رشته تحصیلی فعالیت دارد که از این تعداد بیش از 40 رشته آن در دوره دکتری است.