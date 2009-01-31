به گزارش خبرگزاری مهر، رضی دربندی با اعلام این خبر گفت: وزارت ارشاد هر سال بودجهای را به منظور فعالیتهای هنری به کلیه استانها اختصاص میدهد که اگر این جشنواره به نحو مطلوب و استقبال خوب در نخستین سال برگزار شود، ما نیز از آن حمایت میکنیم و اعتباری از مرکز و اعتباری از بودجه خود را سالیانه به آن اختصاص خواهیم داد.
معاون مدیر کل ارشاد بوشهر با تاکید بر حمایت این استان از جشنواره افزود: تاکنون با مرکز استان مکاتباتی انجام شده و مکاتباتی را نیز با نهادهای ذیربط و دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد داشتهایم. فرماندار شهرستان نیز از برگزاری جشنواره بسیار حمایت کردهاند و در جهت آمادهسازی محیط و امکانات لازم برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره اقدام کردهاند.
دربندی در پایان با مثبت ارزیابی کردن نخستین جشنواره مجسمههای شنی خلیج فارس گفت: این جشنواره فرصتی مناسب را برای معرفی شهر گناوه و ساحل شنی زیبای آن به عنوان منطقهای استراتژیک و گردشگری فراهم میآورد.
نظر شما