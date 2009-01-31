موضع اردوغان باید تقویت شود/ ارسال نامه قدردانی به پارلمان ترکیه

علی اکبر آقایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از اقدام اخیر نخست وزیر ترکیه در انتقاد شدید از اقدامات رژیم صهیونیستی در حضور شیمون پرز و ترک نشست داووس، اظهار داشت: حرکت اخیر رجب طیب اردوغان نمادی از نفرت جهانی در مواجهه با آدمکشی و جنایات تل آویو علیه زنان و کودکان مظلوم فلسطینی بود.

وی با بیان اینکه اقدام اخیر نخست وزیر ترکیه در واقع حرف دل افکار عمومی جهان اسلام بوده است، افزود: شکی نیست که این موضع به عنوان رویکرد قاطع و صریح جهان اسلام در برابر جنایات رژیم صهیونیستی باید تقویت گردد تا بلکه برخی کشورهای عربی نیز با اتکا به آن، به اصلاح نگاه خود در این خصوص بپردازند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین از ارسال نامه ای برای همتای ترک خود تا بعداز ظهر امروز جهت قدردانی از اقدام اخیر نخست وزیر ترکیه خبر داد و گفت: با ارسال این نامه به رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران ، ضمن حمایت از موضع اخیر اردوغان، بر لزوم تداوم رویکرد مخالفت همه جانبه از سوی کشورهای اسلامی با جنایات رژیم صهیونیستی تاکید خواهد شد.