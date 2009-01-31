تفاوت آموزش و پرورش ما با غرب در ارائه آموزه های قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فرهادی ظهر امروز در جمع دانش آموزان مدرسه اسدآبادی اظهار داشت: اگر در مدارس ما فقط آموزشهای علمی ارائه شود و آموزشهای قرآنی مورد غفلت قرار گیرد، در زمینه فرهنگی، کار چندانی در مدارس انجام نمی شود.

وی ادامه داد: در صورت عدم آموزشهای قرآنی در مدارس، آموزش و پرورش ما تفاوت زیادی با آموزش و پرورش غرب نخواهد داشت که این امر، ضرورت توجه به آموزشهای یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول با اشاره نقش دانش آموزان در برگزاری مراسم زنگ انقلاب گفت: از خصوصیات مثبت مراسم زنگ انقلاب این است که این مراسم توسط دانش آموزان و با مدیریت آنها برگزار می شود که این امر، دستاوردهای خوبی را از نظر اجتماعی شدن دانش آموزان به دنبال دارد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرج از قرآن، ولایت، مساجد و مردم به عنوان چهار رکن اساسی انقلاب و جمهوری اسلامی نام برد و افزود: انقلاب به واسطه اتکا به این چهار رکن به پیروزی رسید و لازم است همواره در آموزشهای ارائه شده در مدارس بر نقش چهار رکن یادشده تاکید زیادی داشته باشیم.