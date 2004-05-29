فيلم مستندي درباره مهاجران مسلمان در كانادا ساخته شد

به گزارش خبرگزاتري "مهر" به نقل از رايزني فرهنگي ايران در كانادا ، كارگردان اين فيلم خود از كساني است كه به دين اسلام گرويده است و اين انگيزه اي مضاعف براي ارائه كاري در خور توجه در وي ايجاد كرده است. پروژه ساخت اين فيلم سه سال پيش با امكانات بخش رسانه و تكنولوژي و همكاري دپارتمان اديان دانشگاه و تعدادي ديگر از نهادهاي فرهنگي دولتي و غير دولتي كانادا از جمله جامعه مسلمانان ساسكاچوان آغاز گرديد. اين فيلم مستند در سه بخش : موزائيك (تركيب فرهنگي) ، ايمان و عمل مسلمانان ، خوشامد گويي صميمانه ، و جمعا در سه ساعت تهيه شده است.

بر اساس اين گزارش، در ساخت اين فيلم اهداف چند گانه اي منظور شده است. ابتدا به عنوان يك اثر كاملا حرفه اي سعي شده است تاريخچه و روند گسترش مسلمانان در كانادا به عنوان دومين اقليت مذهبي به لحاظ تعداد بعد از مسيحيت به تصوير كشيده شود. از اين رو در بخش اول، ضمن مصاحبه با صاحبنظراني چون دكتر حمداني ( از مسلمانان مقيم اتاوا) آخرين آمارهاي مربوط به مسلمانان در طي ساليان از زمان تشكيل كشور كانادا تا به امروز را مطرح مي كند. در اين قسمت كارگردان سعي كرده است با خانواده هاي مهاجر متعددي مصاحبه كند و تجربه شخصي آنها از زندگي در كانادا را به تصوير كشد. اين بخش از فيلم از كيفيت بالايي برخوردار است و تحسين بينندگان و و شركت كنندگان را برانگيخت. در بخشهاي ديگر نيز سعي شده است كه با ارائه مطالب در زمينه شناخت اسلام و روشهاي آن به آموزش دوره هاي اديان كمك رساند.

اين فيلم در ايجاد شناخت بهتر از اسلام و مسلمانان كانادا موثر خواهد بود و مخصوصا به تلقي بهتر از مسلمانان در فضاي چند گانگي فرهنگي كانادا ياري رسانده و ايده همزيستي اقوام و اديان مختلف در كانادا را بيش از پيش تقويت مي نمايد. در اين فيلم بخشهايي از برنامه ميلاد النبي كه در سال هشتاد و دو در محل پارلمان توسط رايزني فرهنگي و سفارت ج. ا. ايران در اتاوا برگزار گرديد، منعكس شده است. از جنبه هاي بارز اين فعاليت هنري و رسانه اي، حمايت و نقش فعال مسلمانان و انجمن مسلمانان شهر ساسكاتون در ساخت آن بوده است.