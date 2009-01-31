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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

با استفاده از ریزالکترودها /

حشرات از راه دور کنترل می شوند

حشرات از راه دور کنترل می شوند

دانشمندان در تلاشی بی سابقه مسیر پرواز حشرات را با کاشت الکترودهایی در آنها به صورت از راه دور کنترل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پروژه جالب توجه دانشمندان در نظر دارند تا نوعی از سوسکها موسوم به سوسکهای گل را با استفاده از الکترودهای کاشته شده در مغز آنها به صورت کنترل از راه دور هدایت کنند.

در این فناوری نوین به جز الکترودهای یاد شده از دریافت کننده علائم رادیویی نیز استفاده می شود تا بتوان پرواز حشره را کاملا تحت کنترل در آورد.

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا برای این منظور ریز حلقه ای را ساخته اند که سیگنالهای کنترلی را از رایانه ای که در اطراف قرار دارد دریافت می کند.

علائم الکتریکی به واسطه الکترودهای یاد شده منتقل می شود و به حشره فرمان می دهند تا از زمین برخاسته، به چپ یا راست حرکت کرده و در هوا مانور دهد.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، این پروژه که از سوی آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا حمایت می شود در آینده برای استفاده در نسل جدید سامانه های پروازی کنترل از راه دور به کار گرفته خواهد شد.

کد مطلب 825985

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