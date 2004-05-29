قطب علمي فيزيك دانشگاه صنعتي شريف از پژوهشگران جوان حمايت مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" قطب علمي فيزيك دانشگاه صنعتي شريف كه در سه زمينه ذرات، كيهان شناسي و ميدان فعاليت دارد تا كنون فعاليت هاي پژوهشي فراواني انجام داده است. پشتيباني از مسافرت هاي علمي چه داخلي و چه خارجي هم براي اساتيد و هم براي دانشجويان دكترا از فعاليت هاي ارزنده اين قطب علمي بوده است. همچنين دعوت از اساتيد دانشگاه هاي خارجي از ديگر برنامه هاي اين قطب علمي در توسعه فعاليت هاي پژوهشي بوده است كه در اين زمينه مي توان به دعوت از پروفسور مارك مونيه و پروفسور فليپ شوملينگ براي همكاري علمي با دكتر راهوار و ايراد سخنراني و همچنين دعوت از پروفسور كارل آكرلوف از دانشگاه ميشيگان آمريكا براي همكاري با گروه كيهان شناسي اشاره كرد.

از ديگر فعاليت هاي قابل توجه قطب علمي فيزيك دانشگاه صنعتي شريف حمايت از پژوهشگران جوان بوده و هست. از آنجا كه دانشجويان دكترا و اعضا هيئت علمي جوان (پسا دكتر و استاديار) دچار مشكل جدي در تامين معيشت هستند به طوري كه غالبا در تنگناهاي استفاده از حق التدريس مضاف و موارد مشابه قرار مي گيرند، براي جلوگيري از اين خطرات و تشويق آنها به كار پژوهشي، مديريت قطب قسمتي از بودجه قطب را براي كمك به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده و استادياران جوان تخصيص داده است و نسبت به پرداخت حق التحقيق به آنان اقدام كرده است. حمايت از همايش هاي علمي و خريد تجهيزات پژوهشي از ديگر اقدامات اين قطب بوده است.

قطب علمي فيزيك دانشگاه صنعتي شريف در فعاليت هاي آموزشي نيز فعال بوده است. تجديد نظر در دروس عمومي فيزيك، تدوين دروس جديد، دعوت از اساتيد برجسته دنيا براي تدريس در كارگاه هاي آموزشي از جمله فعاليت هاي آموزشي اين قطب بوده است. از اعضاي قطب علمي فيزيك دانشگاه صنعتي شريف تا كنون 59 مقاله در مجلات معتبر علمي به چاپ رسيده است.