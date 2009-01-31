وزارت راه موظف به تکمیل راه آهن بم - زاهدان تا پایان سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران موافقت کرد: وزارت راه و ترابری موظف است، با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای تصمیم های زیر اقدام کنند:

1- شروع عملیات اجرایی راه آهن چابها - زاهدان - مشهد

2- تکمیل راه آهن بم - زاهدان تا پایان سال 1387

3- تسریع در تکمیل جاده چابهار - ایرانشهر

4-تسریع در تکمیل بهسازی جاده خاش - ایرانشهر و بم -ایرانشهر - سرباز

5- ایجاد ردیف اجرایی ارتقای مشخصات فنی راه میرجاوه - زاهدان - بم ( چهارخطه) در قانون بودجه سال 1388

6- کمک برای تسریع در ارتقای مشخصات فنی راه زاهدان - زابل ( چهار خطه) از محل اعتبارات ملی

7-تسریع در بهسازی راه کنارک - جاسک

8-تسریع در احداث بزرگراه ایرانشهر - بمپور و زابل - دوست محمد

9- کمک به پروژه های راه خاش - سراوان - زابلی و کمربندی زابل

10-کمک به ارتقا و توسعه فرودگاه های زابل ، زاهدان ،سراوان ،ایرانشهر ،چابهار و خاش و تامین تجهیزات لازم

11- تسریع در احداث اسکله بزرگ چابهار توسط سازمان بنادر و دریانوردی

12-کمک به ارتقای مرکز هواشناسی مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی استان و تامین تجهیزات لازم

13- حذف نقاط حادثه خیز محورهای استان و تامین تجهیزات و علایم مورد نیاز از محل منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

14- مطالعه بزرگراه زابل - زهک و شروع عملیات اجرایی آن پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه

15- مطالعه احداث راه اصلی ادیمی - دوست محمد و شروع عملیات اجرایی آن پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه

16- مطالعه بهسازی محور نیکشهر - قصر قند - راسک - پیشین

17- مطالعه و احداث بانددوم جاده زابل - نهبندان ( حد فاصل زابل تا میل نادر)

18- تکمیل راه روستایی جون آباد به لادیز

19- مالچ پاشی مسیر راه آهن بم - زاهدان

20- بهسازی و روکش راه های روستایی استان

21-احداث و تکمیل تیر پارک ها و مجتمع های رفاهی محور ترانزیتی شرق کشور

این مصوبه با شماره 202454/41757 در تاریخ 5/11/1387 به وزارت راه و ترابری ابلاغ شده است.