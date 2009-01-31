وزارت راه موظف به تکمیل راه آهن بم - زاهدان تا پایان سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران موافقت کرد: وزارت راه و ترابری موظف است، با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای تصمیم های زیر اقدام کنند:
1- شروع عملیات اجرایی راه آهن چابها - زاهدان - مشهد
2- تکمیل راه آهن بم - زاهدان تا پایان سال 1387
3- تسریع در تکمیل جاده چابهار - ایرانشهر
4-تسریع در تکمیل بهسازی جاده خاش - ایرانشهر و بم -ایرانشهر - سرباز
5- ایجاد ردیف اجرایی ارتقای مشخصات فنی راه میرجاوه - زاهدان - بم ( چهارخطه) در قانون بودجه سال 1388
6- کمک برای تسریع در ارتقای مشخصات فنی راه زاهدان - زابل ( چهار خطه) از محل اعتبارات ملی
7-تسریع در بهسازی راه کنارک - جاسک
8-تسریع در احداث بزرگراه ایرانشهر - بمپور و زابل - دوست محمد
9- کمک به پروژه های راه خاش - سراوان - زابلی و کمربندی زابل
10-کمک به ارتقا و توسعه فرودگاه های زابل ، زاهدان ،سراوان ،ایرانشهر ،چابهار و خاش و تامین تجهیزات لازم
11- تسریع در احداث اسکله بزرگ چابهار توسط سازمان بنادر و دریانوردی
12-کمک به ارتقای مرکز هواشناسی مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی استان و تامین تجهیزات لازم
13- حذف نقاط حادثه خیز محورهای استان و تامین تجهیزات و علایم مورد نیاز از محل منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
14- مطالعه بزرگراه زابل - زهک و شروع عملیات اجرایی آن پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه
15- مطالعه احداث راه اصلی ادیمی - دوست محمد و شروع عملیات اجرایی آن پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه
16- مطالعه بهسازی محور نیکشهر - قصر قند - راسک - پیشین
17- مطالعه و احداث بانددوم جاده زابل - نهبندان ( حد فاصل زابل تا میل نادر)
18- تکمیل راه روستایی جون آباد به لادیز
19- مالچ پاشی مسیر راه آهن بم - زاهدان
20- بهسازی و روکش راه های روستایی استان
21-احداث و تکمیل تیر پارک ها و مجتمع های رفاهی محور ترانزیتی شرق کشور
این مصوبه با شماره 202454/41757 در تاریخ 5/11/1387 به وزارت راه و ترابری ابلاغ شده است.
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