به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، این مراسم فردا یکشنبه اول فوریه ( 13 بهمن ماه) در کلیسای مسیح منجی ، مسکو برگزار می شود.

پاتریاک تئودور دوم از اسکندریه و آفریقا ، اسقف اعظم آناستاسیوس از تیرانا و آلبانی، اسقف اعظم ساوا از لهستان، اسقف اعظم کریستوفر از چک و اسلواکی، رئیس شورای عمومی صربستان برخی از افرادی هستند که به نمایندگی از کلیساهای ارتدکس در این مراسم شرکت می کنند.

کاردینال والتر کاسپر رئیس شورای پاپی ترویج وحدت مسیحیت، اسقف وینسنزو پاکلیا رئیس جامعه کاتولیک سنت اگیدیو، رئیس سازمان کمک به کلیساهای نیازمند به نمایندگی از کلیساهای کاتولیک در مراسم انتصاب پاتریاک منتخب کلیسای ارتدکس روسیه حضور می یابند.

درکنار این افراد مسکو فردا میزبان رهبر کلیسای لوتری فنلاند، رئیس کلیسای انجلیل آلمان، دبیر کل شورای جهانی کلیساها و کنفرانس کلیساهای اروپا، رئیس کلیسای نروژ خواهد بود.

سفیر واتیکان در روسیه و رئیس منطقه سراسقفی کاتولیکهای مسکو نیز در کلیسای مسیح منجی حضور می یابند.

