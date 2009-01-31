توسعه گردشگری به عنوان ضرورت در گلستان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند، ظهر شنبه در جلسه هماهنگی سایت گردشگری جزیره آشوراده افزود: استان گلستان از قطبهای مهم توسعه صنعت گردشگری در کشور به شمار می آید و باید در این زمینه برنامه ریزی جامعی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: باید با روشهای منطقی و صحیح برای توسعه گردشگری در استان گام برداشته شود، زیرا این صنعت رد فرایند توسعه استان نقش اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: آشوراده کلید توسعه بخش گردشگری استان به شمار می آید و توسعه گردشگری در آن می تواند مایه رونق و تحول در استان شود.

به گفته نیاوند، توسعه این طرح در کاهش بیکاری و رفع رکود در صنعت گردشگری استان حائز اهمیت است و باید به آن توجه اساسی شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: توسعه صنعت گردشگری این استان نیازمند توجه بیشتر و تغییر نوع نگاه مدیریتی است، زیرا این استان قابلیتهای زیادی در این زمینه دارد که بایدشناسایی و معرفی شود.

وی اظهار داشت: برای توسعه صنعت گردشگری در استان باید تلاشهای جدید تری صورت گیرد و از تمامی پتانسیلهای این بخش بهره گیری وشد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه گردشگری هماهنگ تر عمل کنند تا از هدر رفتن سرمایه ها جلوگیری شود.

نیاوند، با اشاره به توسعه بخش گردشگری در جزیره آشوراده تاید کرد: زیرساختهای گردشگری در جزیره آشوراده فراهم شود.