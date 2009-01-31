بزرگترین مجموعه "کودک و آینده کشور" در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ظهر امروز، 5/4 هکتار از محل مجموعه بزرگ کودک و آینده با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد ریال با حضور وزیر کشور در محل پارک کوهسنگی شهر مشهد افتتاح شد.

در حاشیه این افتتاحیه شهردار منطقه 8 مشهد افزود: 40 هکتار زمین مربوط به پروژه مجتمع کودک و آینده کوهسنگی مشهد مشتمل بر هفت باغ طبیعی در سال 86 در اختیار شهرداری قرار گرفت که در اردیبهشت سال جاری مقرر شد این پروژه متقارن با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب به بهره برداری برسد.

بزرگوار خاطرنشان کرد: طی هشت ماه از اردیبهشت، 60 درصد باقی مانده این پروژه به اتمام رسید و آنچه که امروز شاهد آن هستیم افتتاح پروژه و بهره برداری از این مجتمع فرهنگی - آموزشی - تفریحی کودک و آینده است.

وی با اشاره به اینکه وجود افتتاح این پروژه دال بر حضور کودکان به عنوان شهروند ویژه است، اظهار داشت: فضای کنونی 2800 متر زیربنا مختص فضاهای بازی فکری، کتابخانه و مرکز فروش کتاب و دیگر فعالیت های مرتبط است.

بزرگوار در ادامه از دو هزار متر تراز سنگی خاص مجموعه خبر داد و تصریح کرد: همزمان با سی امین سال پیروزی انقلاب شهرداری منطقه هشت 30 پروژه در دست افتتاح دارد که در این ایام به بهره برداری می رسد.

وی در پایان پروژه های مذکور را در سه بخش، فضای سبز، عمرانی و پروژه های مجتمع فرهنگی تفریحی پارک کوهسنگی معرفی کرد و افزود: بی شک برنامه ریزی های شهرداری در حوزه کودکان و فضاسازی برای کودکان به عنوان آیندگان امور شهر و کشور نیازمند دقت بالایی است که امروز با افتتاح این پروژه دقت نگاه شهرداری به وضوح حس می شود.