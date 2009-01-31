ایجاد شبهه در سلامت انتخابات کار ورشکستگان سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله احمد جنتی پیش از ظهر امروز در جمع مردم اصفهانی افزود: مردم باید همواره هوشیار باشند و فراموش نکنند که انقلاب ما انقلابی دینی، اسلامی است که باید همواره رنگ دینی داشته باشد و تا زمانی که فرهنگ دینی باقی است حکومت دینی و دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا همواره در تلاش برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده، افزود: اکنون آنان می خواهند با جنگ نرم مردم را از انقلاب دور کنند چنانچه در چند نوبت این امر به وضوح مشاهده و سرسپرده های آنان در ایران دستگیر شده اند.

جنتی در این خصوص به دستگیری اخیر چهار نفر از این سر سپردگان که یکی از آنان زن است اشاره کرد و ادامه داد: آنان می خواهند نخبگان را خریداری و با اسامی مختلف آنان را به آمریکا ببرند و کم کم از این طریق مردم را از انقلاب اسلامی جدا نمایند.

وی ادامه داد: آمریکا هنوز به این نتیجه نرسیده که انقلاب اسلامی ایران نمونه دومی ندارد و مملکت ایران اصول خود را دارد که روحانیت روحانی و ولایت فقیه را پذیرفته است.

جنتی همچنین یکی از حرکتهای خائنانه آمریکا و دشمنان را در این دانست که آنان همواره در پی جدا کردن مردم از روحانیت هستند.

امام خمینی (ره) سلسله جنبان انقلاب اسلامی بود

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ریشه اصلی انقلاب سلامی ایران در این امر نهفته بود که مردم ما فطرت اسلامی داشتند و نیاز به یک یک سلسله جنبان اسلامی داشتند که امام خمینی (ره) سلسله جنبان این انقلاب بودند و هدف اصلی مردم را با شعارهای خود بیان کردند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون هیچ کس جلو دار این انقلاب نیست و انقلاب ایران مرزها را طی کرده، اظهار داشت: مقاومت مردم ایران راهنمایی بود برای حزب الله و حماس و آنان 22 روز ایستادگی نمودند چنانچه هیچ کس باور نمی کرد که غزه فاقد امکانات نظامی بتواند در چند روز از پا در نیاید و خودش را حفظ کند و اما در نهایت رژیم صهیونیستی عقب نشینی کرد.

نخست وزیر ترکیه به مردمش آبرو داد

جنتی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و سخنان اخیر نخست وزیر ترکیه در خصوص رژیم صهیونیستی افزود: وی به مردمش آبرو داد چنانچه صراحتا در برابر شیمون پرز اظهار داشت که شما مردم بی گناه را کشته و مردانه در برابر او ایستادگی کرد و حرف خود و جهان اسلام را زد.

دبیر شورای نگهبان همچنین ادامه داد: همه این مسائل از انقلاب اسلامی ایران سرچشمه می گیرد و باید منتظر شکست اسرائیل باشیم که مقام معظم رهبری نیز این وعده را داده و این آینده وجود دارد.

تنها ورشکستگان سیاسی اعلام می کنند انتخابات ما ناسالم است

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: انتخابات در کشورمان از اول تاکنون از سالم ترین انتخابات بوده و کسانی که پیشاپیش اعلام می کنند شما در انتخابات دست کاری می کنید ورشکستگان سیاسی هستند.

جنتی ادامه داد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران باید رنگ اسلامی داشته باشد و نباید وعده فریب به مردم داد و در تبلیغات ولخرجی کرد که مردم این امور را نمی پسندند.

وی تصریح کرد: کسی که می خواهد به راس کار آید باید اسلامی باشد و شاخصه های حکومت اسلامی را داشته باشد.

دبیر شورای نگهبان در بخش پایانی سخنان خود اسلامی و مردمی بودن، مبارزه با فساد، مبارزه با استکبار را از جمله ویژگی های و شاخصه های یک رئیس جمهور دانست.