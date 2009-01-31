"تمثیلات و تشبیهات در آثار استاد شهید مطهری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «تمثیلات و تشبیهات در آثار شهید مطهرى» کتابى است براى دانش‏پژوهان و علاقه مندان به علوم اسلامى.

بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى) با عنایت به مهارت و صاحب نظر بودن استاد شهید در بسیارى از علوم اسلامى، به همراه خصیصه منحصر به فرد ایشان در بیان روان و سهل مشکل‏ترین مباحث و موضوعات در قالب تشبیه و تمثیل، تصمیم به چاپ و انتشار این اثر ارزنده گرفته است.

این اثر در موضوعاتى چون مباحث اعتقادى، اخلاقى، تربیتى، معنوى، عرفانى، اجتماعى، قرآنى، فقهى، عبادى، منطقى و فلسفى، تمثیلات و تشبیهات را از کتاب‏هاى مختلف آن شهید جمع‏آورى نموده است.