"تمثیلات و تشبیهات در آثار استاد شهید مطهری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «تمثیلات و تشبیهات در آثار شهید مطهرى» کتابى است براى دانشپژوهان و علاقه مندان به علوم اسلامى.
بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى) با عنایت به مهارت و صاحب نظر بودن استاد شهید در بسیارى از علوم اسلامى، به همراه خصیصه منحصر به فرد ایشان در بیان روان و سهل مشکلترین مباحث و موضوعات در قالب تشبیه و تمثیل، تصمیم به چاپ و انتشار این اثر ارزنده گرفته است.
این اثر در موضوعاتى چون مباحث اعتقادى، اخلاقى، تربیتى، معنوى، عرفانى، اجتماعى، قرآنى، فقهى، عبادى، منطقى و فلسفى، تمثیلات و تشبیهات را از کتابهاى مختلف آن شهید جمعآورى نموده است.
نظر شما