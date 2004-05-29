در سال گذشته بيش از 649 هزار خبر در صدا و سيما توليد شده است

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، عبدالرضا رحماني فضلي معاون سياسي سازمان صدا و سيما كه صبح امروز در بخش نخست اهداي جوايز سومين جشنواره خبر و برنامه هاي سياسي سخن مي گفت، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: در سال گذشته شرايط بحراني بر منطقه حاكم شد كه حمله آمريكا به افغانستان و عراق از آن جمله بود. معاونت سياسي صدا و سيما بر حسب وظيفه اطلاع رساني خود اقدام به پوشش خبري اين وقايع كرد و در اين راه به نتايج بسيار خوبي دست يافت كه انتشار 649 هزار خبر از آن جمله است. اين رقم در مقابل فعاليت ديگر رسانه هاي خبري داخل و خارج از كشور، يك ركورد بي سابقه به شمار مي رود.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت: در وقايعي كه سال گذشته در منطقه به وجود آمد، حضور موثر شبكه هاي خبري صدا و سيما باعث شد كه تصاوير و اخبار تلويزيون كشور ما مورد استفاده ديگر رسانه ها قرار بگيرد. اين مساله نشان از سرعت، صحت و جامعيت اخبار صدا و سيما دارد كه مورد توجه و تاكيد ساير رسانه هاي خارجي هم هست. در سال گذشته در همين زمينه 834 خبر با ساير رسانه هاي خارجي تبادل شده است ( ديگر رسانه ها از اخبار شبكه هاي بين المللي تلويزيون استفاده كرده) كه رقم قابل اعتنايي به شمار مي رود.

رحماني فضل در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به فعاليت كلي سازمان صدا و سيما در امر اطلاع رساني توضيح داد: شبكه هاي در طول 24 ساعت 400 بخش خبري در ساعات مختلف شبكه هاي متفاوت صدا و سيما گنجانده شده است و 110 ساعت خبر در روز پوشش مناسبي به وقايع گوناگون داخلي و خارجي مي دهد.

معاون سياسي سازمان در ادامه راجع به اخبار داخلي يادآور شد: در سال 82 اخبار داخلي به پوشش وقايع مختلف كشور پرداخت كه از آن جمله پايان اعتصاب و تحسن نمايندگان و برگزاري انتخابات است كه جزو مهمترين رويدادهاي سياسي سال به شمار مي رود. در اين زمينه رويكرد سازمان آرام سازي اوضاع داخلي و اطلاع رساني دقيق در برابر خبر پراكني و شايعه سازي رسانه هاي فارسي زبان خارج از كشور بوده است كه در قالب 13 شبكه تلويزيوني و 20 شبكه راديويي ارايه مي شود و قصد تحت تاثير قرار دادن افكار داخل كشور را دارد.

در بخش نخست بر پايي جشنواره خبر و برنامه هاي سياسي كه دقايقي پيش پايان يافت، سه بخش كلي تحقيقات و مقالات، انيميشن و گرافيك و بخش برنامه هاي سياسي برگزيدگان خود را شناختند.

در بخش تحقيقات و مقالات كه بيش از 15 نفر معرفي شدند و مورد تقدير قرار گرفتند حسن شمسيني غياثوند، سجاد ستاري و شادي ملكي عنوان برترين ها را به خود اختصاص دادند. همچنين در بخش گرافيك و انيميشن حسن سروندي، همايون شيخي و موسي جعفر زاده را شايسته دريافت جوايز اول تا سوم تشخيص دادند.

علاوه بر اين در بخش برنامه هاي سياسي كه بيش از 20 نفر در بخش هاي مختلف كارگرداني، طراحي صحنه، اجراي دكور و ... معرفي شدند. داريوش ربيعي، عباس جليليان، سهيلا دليري و علي اكبر رضايي از جمله برگزيدگان بودند.

بخش دوم سومين جشنواره خبر و برنامه هاي سياسي از بعدازظهر امروز در سالن همايش هاي صدا و سيما ادامه مي يابد. در اين بخش برگزيدگان بخش هاي گزارش خبري، پخش خبر و گزارش هاي شهرستان ها جوايز خود را دريافت مي كنند.