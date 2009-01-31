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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اختصاص یک درصد بودجه دستگاههامشکل کمبود بودجه ورزش را برطرف می کند

اختصاص یک درصد بودجه دستگاههامشکل کمبود بودجه ورزش را برطرف می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی کرمان با اشاره به هزینه های بالای تیمداری در لیگ های حرفه ای و مشکل کمبود بودجه تیمهای مختلف گفت: باید بحث اجرایی شدن قانون اختصاص یک درصد بودجه سازمانهای دولتی به بخش ورزش با جدیت بیشتر پیگیری شود.

نصر الله گنجعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار و 200 ورزشکار در 19 رشته ورزشی و درمجموع 28 باشگاه ورزشی در رده های مختلف لیگ های حرفه ای کشور در استان کرمان در حال فعالیت هستند که اکثرا به دلیل عدم حمایت مالی و نداشتن اسپانسر با مشکل مواجه هستند.

وی با اشاره به هزینه های بالای تیمها برای بقاء در لیگ های حرفه ای کشور افزود: اگر همه سازمانها و نهادهای دولتی یک درصد از بودجه خود را به ورزش اختصاص دهند بسیاری از مشکلات مالی ورزش در کشور برطرف می شود.

گنجعلیخانی افزود: در صورت اختصاص این بودجه 4 میلیارد و 700 میلیون تومان به ورزش استان کرمان اختصاص می یابد که در شرایط کنونی ورزش را متحول می کند.

مدیر کل تربیت بدنی استان کرمان گفت: وضعیت تمام تیمهای ورزشی استان به استانداری کرمان گزارش داده شده است و ما به طور جدی پیگیر اختصاص یک درصد بودجه سازمانهای دولتی هستیم.

وی گفت: در مرحله دوم نیز کمیسیونی در اداره کل تربیت بدنی کرمان تشکیل شده است که در این کمیسیون تیمهای لیگ های کشور که در استان کرمان با مشکل مالی مواجه هستند را شناسایی و در جهت رفع مشکلات آنها برنامه ریزی می کنیم.

وی اضافه کرد: سعی می کنیم با همکاری مدیران اقتصادی استان این مشکلات را مرتفع کنیم و استانداری نیز درخصوص تامین بخشی هزینه این تیمها قولهایی داده است.


 

کد مطلب 826044

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