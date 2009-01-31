شکار تمام پرندگان آبزی و غیرآبزی در سیستان و بلوچستان ممنوع شد

پروین خیاطی مسئول نظارت و بازرسی اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر گفت: با توجه به توافق سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر اینکه بیماری آنفولانزای فوق هاد طیور در کشورهای هم مرز ایران مشاهده شده است به همین علت ریاست سازمان محیط زیست کشور طی بخشنامه ای شکار پرندگان خشک‌زی و آب‌زی را ممنوع اعلام کرد.

وی افزود: از شکارچیانی که دارای پروانه شکار در استان هستند یا از این به بعد می خواهند به شکار بروند، انتظار می رود با توجه به حساسیت موضوع از کشتار حتی با داشتن پروانه شکار خودداری کنند.

مسئول نظارت و بازرسی اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان در ادامه تصریح کرد: در غیر این صورت عواقب قانونی برعهده خود شکارچیان است.