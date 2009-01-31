خاستگاههای هویتی انقلاب اسلامی

پاره‌ای افراد بر مؤلفه های اقتصادی دست گذاشته اند. به نظر این افراد رشد اقتصادی و توسعه مادی اواخر دوره پهلوی نقشی مهم در وقوع این انقلاب داشته است. عده ای دیگر بر نقش تحولات منظقه ای و جهانی دست می گذارند. عده ای این انقلاب را پاسخی دیگر به مواجهه ما با غرب ارزیابی کرده اند و عاقبت عده ای انقلاب اسلامی را ناشی از عملکرد بسیار نامطوب حکومت پهلوی دانسته اند.

همه این تحلیلها تا حدی می توانند حقیقت این انقلاب را نشان دهند. با این همه اگر این انقلاب را بدون مفاهیمی چون سنت و فرهنگ و هویت فهم کنیم ره به خطا برده ایم. این انقلاب به یکی معنا پاسخی است به پرسش مهم فرهنگ ما در باب هویت ایرانی – اسلامی. این هویت همیشه و همه جا در طول تاریخ با هجمه ها و صدمات بسیاری مواجه شده بود. مهمترین مواجهه البته رویارویی این هویت با فرهنگ غرب بود.

فرهنگ غرب پرسشهایی مهم و فربه را فراروی انقلاب اسلامی به وجود آورد. فرهنگ ما بجد به دنبال پاسخی برای مسئله هویت بود و حکومت پهلوی هم با رویکردهای افراطی خویش به هیچ عنوان نتوانست جوابی معقول و موجه به این پرسش عطا کند.

انقلاب اسلامی بجد خواهان پاسخ به این مسئله بود. جوابی هم که به این مسئله می داد گونه ای جمع میان سنت ( فرهنگ ایرانی – اسلامی ) از یکسو و فرهنگ غرب بود. در این میان هرچند توجه به مبانی اسلام و ارزشهای والای اسلامی و انسانی در این انقلاب پررنگ بود به هیچ عنوان نباید نکات مثبت فرهنگ غرب را که مورد توجه انقلاب اسلامی قرار می گرفت نادیده گرفت.

تحولات یکی – دو سده اخیر که جهان ما را در بر گرفتند، بحث جدال تمدنها، مفهوم گفتگوی تمدنها، و مواجهه اسلام و غرب نشان دادند این انقلاب تا چه اندازه ریشه در هویت خواهی و هویت جویی یک ملت داشت.

به پیروی از تحولاتی که در دیار ما در سال 57 رخ دادند و با توجه به حوادث پس از آن می توان بزرگترین مفهوم برای تحلیل جهان ما را نه اقتصاد و نه سیاست و نه هیچ مفهوم انتزاعی دیگر دانست. تحولات زمانه ما را هویت خواهی ملتها و فرهنگها رقم می زنند و انقلاب اسلاتمی یکی از مهمترین حوادث در ربع آخر قرن بیستم است که این نکته را بخوبی و بوفور نشان می‌دهد.

به همین جهت است که هر تحلیلی که خواهان بررسی دقیق و عمیق این انقلاب است هر منظر ، رویکرد و روشی را که اتخاذ می کند نمی تواند از این مفهوم بس مهم به سادگی گذر کند. انقلاب اسلامی یک انقلاب مبتنی برمفهوم هویت است.