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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

فرماندار بم:

راه آهن بم - زاهدان شبکه ریلی کشور را به شرق آسیا متصل می کند

راه آهن بم - زاهدان شبکه ریلی کشور را به شرق آسیا متصل می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مجید اعتمادی با اشاره به بهره برداری راه آهن کرمان - زاهدان طی دو ماه آینده گفت: با راه اندازی این خط ریلی راه آهن کشور به شبکه ریلی شرق آسیا متصل خواهد شد.

اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از پروژه های زیربنایی که در آینده نزدیک باعث تحول اقتصادی در شهرستان بم خواهد شد راه اندازی خطوط ریلی بم - زاهدان است.

وی تصریح کرد: ساخت راه آهن بم - زاهدان رو به پایان است و تا دو ماه دیگر از این مسیر ریلی بهره برداری خواهد شد.

اعتمادی افزود: اجرای این پروژه ایران را به شبکه ریلی شرق آسیا متصل خواهد کرد و این مسیر به یکی از راههای اصلی مبادلات کالاها بین ایران و کشورهای شرق آسیا مبدل خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای ساخت این مسیر ریلی به طول 320 کیلومتر 300 میلیارد تومان از محل بودجه ملی هزینه شده است.

وی گفت: در این مسیر 4 ایستگاه راه آهن در نظر گرفته شده که در جابجایی مسافران و کالا نقش تاثیرگذاری خواهد داشت.

اعتمادی افزود: برای اتمام این پروژه 25 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

کد مطلب 826063

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