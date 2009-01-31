راه آهن بم - زاهدان شبکه ریلی کشور را به شرق آسیا متصل می کند

اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از پروژه های زیربنایی که در آینده نزدیک باعث تحول اقتصادی در شهرستان بم خواهد شد راه اندازی خطوط ریلی بم - زاهدان است.

وی تصریح کرد: ساخت راه آهن بم - زاهدان رو به پایان است و تا دو ماه دیگر از این مسیر ریلی بهره برداری خواهد شد.

اعتمادی افزود: اجرای این پروژه ایران را به شبکه ریلی شرق آسیا متصل خواهد کرد و این مسیر به یکی از راههای اصلی مبادلات کالاها بین ایران و کشورهای شرق آسیا مبدل خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای ساخت این مسیر ریلی به طول 320 کیلومتر 300 میلیارد تومان از محل بودجه ملی هزینه شده است.

وی گفت: در این مسیر 4 ایستگاه راه آهن در نظر گرفته شده که در جابجایی مسافران و کالا نقش تاثیرگذاری خواهد داشت.

اعتمادی افزود: برای اتمام این پروژه 25 میلیارد تومان اختصاص یافته است.