هيچ مشكلي در زمينه صادرات پسته ايران به اروپا وجود ندارد

دبير اتحاديه صادر كنندگان خشكبار ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: تخليه نكردن محموله پسته ايران از سوي اتحاديه اروپا در هفته گذشته به دليل آلوده بودن به قارچ سرطان زا، صحت ندارد .

محمد طباطبايي تاكيد كرد: اتحاديه اروپا در آخرين گزارش خود به صورت محرمانه اعلام كرده بود اگر ميزان محموله هاي وارداتي پسته آلوده به قارچ آفلاتوكسين افزايش يابد اتحاديه از خريد محمولهاي وارداتي پسته ايران خودداري مي كند، ولي تاكنون موردي در اين زمينه مشاهده نشده است.

وي همچنين از اعزام هياتي از ايران براي مذاكره و گفتگو با مقامات اتحاديه اروپايي براي بررسي وضع صادرات پسته ايران خبر داد و افزود: نتيجه مذاكرات صورت گرفته بزودي مشخص خواهد شد.

طباطبايي با اشاره به گزارش خبرگزاري رويترز در مورد كاهش 60 درصدي صادرات پسته ايران به اتحاديه اروپا در دهه گذشته از قول يك پسته كار ايراني گفت: در دهه هاي گذشته صادرات پسته ايران به كشورهاي ديگر از طريق اتحاديه اروپا صورت مي گرفت كه در دهه اخير اين محصول به صورت مستقيم به كشورهاي جهان صادر مي شود.