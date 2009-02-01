افزایش کیفیت جاده ها عامل ارتقای ایمنی در مسافرتهاست

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: یکی از عواملی که می تواند باعث کاهش تصادفات در جاده ها شود، بالا بردن کیفیت جاده ها و راه های اصلی است.

وی تصریح کرد: استان مرکزی به علت قرار گرفتن در شاه راه اصلی حمل و نقل کشور دارای اهمیت بسیار بالایی است که بر این اساس باید در خصوص جاده ها، حمل و نقل و ترافیک اقدامات لازم در خصوص ایمن سازی صورت گیرد .

مشرفی روند بررسی و نظارت بر جاده ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: روند بررسی راه ها در جاده های کشور بسیار قوی شده است و در این راستا، اقدامات خوبی صورت گرفته است که شاهد بالا رفتن سطح کیفی جاده ها در استان مرکزی هستیم.

وی در خصوص راهداری در استان مرکزی نیز گفت: در زمینه راهداری در استان اقدامات ارزنده ای صورت گرفته است که این موضوع می تواند شرایط مناسب ایمنی را در جاده ها تامین نماید.

مشرفی همکاری دستگاه های مربوط در امر راه های برون شهری را مناسب دانست و افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری بسیار خوبی با راهداری انجام داده که این امر می تواند زمینه را برای اقدامات مناسب و کاهش تصادفات در جاده ها فراهم کند.

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این حوزه را، آموزش در مدارس حاشیه شهر که در کنار جاده های کمربندی قرار دارند عنوان کرد و گفت: تاکنون به یکصد واحد آموزشی استان در ارائه آموزش با همکاری راهنمایی و رانندگی استان اقدام شده است که این موضوع سبب شده است ایمنی در مدارس حاشیه جاده ها از افزایش چشمگیری برخوردار شود.