کمبودهای جنوب شرق کشور در بخش مغز استخوان برطرف می شود

بهجت کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به راه اندازی این بخش در بیمارستان افضلی پور کرمان اظهار داشت: طبق برنامه ریزی بلند مدت انجام گرفته بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان افضلی پور کرمان با 7 تا 10 تخت به بیماران متقاضی پیوند مغز استخوان خدمات ارائه می کند.

وی افزود: قبل از راه اندازی این بخش در کرمان و با توجه به هزینه های بالای این پیوند متقاضیان می بایست به استانهای دیگر مراجعه می کردند.

وی گفت: در حال حاضر و در وضعیت کنونی این بخش در مرحله اول با دو تخت بستری راه اندازی شده است که در آینده با ساخت ساختمان این بخش به تعداد بیشتری از بیماران امکان خدمات رسانی خواهیم یافت.

کلانتری عنوان کرد: هزینه هر پیوند در حال حاضر در ایران معادل 25 تا 30 میلیون تومان است که برای بیماران بسیار سنگین است اما برخی از موسسات خیریه در پرداخت این هزینه بیماران را یاری می کنند.

مسئول بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان افضلی پور کرمان افزود: این بخش با همکاری بنیاد خیریه نفیس و دانشگاه علوم پزشکی کرمان راه اندازی شده است که کار ساخت این بخش و تجهیز ان با بنیاد نفیس و خدمات علمی نیز از طرف دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در هر ماه بیشتر از دو مریض در این بخش ظرفیت خدمات رسانی وجود ندارد، گفت: مرحله اول این طرح با هزینه ای معادل شش میلیارد ریال راه اندازی شده است و فاز دوم نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

