16 مقر فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی در استان گیلان راه اندازی می شود

رمضان سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همچنین برای نخستین بار در کشور طرح جنگل بانان جوان درایام دهه فجر در استان گیلان به اجرا در خواهد آمد.

وی متذکرشد: همزمان با سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر بیش از 10 پروژه در سراسر استان گیلان مورد بهره برداری و بازدید قرار خواهد گرفت.

سهرابی اظهارکرد: در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تائید مقام معظم رهبری بر اجرای هرچه بهتر این اصل واگذاری پروژه مدیریت پارک جنگلی قلعه رودخان به مساحت یک هزار و 870 هکتار به بخش خصوصی، آمادگی واگذاری هزار و 500 هکتار از پارک جنگلی سراوان به بخش خصوصی، افتتاح پروژههای جنگلکاری و احیاء اراضی جنگلی مخروبه در شهرستان سیاهکل به مساحت 100 هکتار و منطقه دولی چال شهرستان فومن به مساحت 500 هکتار، مراقبت و نگهداری از جنگلکاریهای سنواتی به مساحت 400 هکتار در شهرستان رودبار و بازدید از نهالستان جنگلی صفرابسته به مساحت 40 هکتار با تولید سالانه بیش از یک میلیون اصله نهال در شهرستان آستانه اشرفیه از پروژههای قابل بهره برداری و بازدید در این ایام است.

سهرابی ادامه داد: نهالستان جنگلی لاکان در شهرستان رشت دارای مساحتی بالغ بر 45 هکتار است که سالانه بیش از یک و نیم میلیون اصله نهال تولید می کند و هم اکنون آماده واگذاری به بخش خصوصی است که بازدید از این پروژه در دهه فجر امسال پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان خاطرنشان کرد: مدیریت طرحهای جنگلداری شفارود در حوزه شهرستان تالش به مساحت 30 هزار هکتار، سریهای راشستان در حوزه 21 شهرستان رودبار به مساحت 12 هزار هکتار، دو طرح دیگر منابع طبیعی گیلان است که در سالروز 30 امین سال پیروزی انقلاب اسلامی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.