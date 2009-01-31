کاهش درآمدهای نفتی باید منجر به باور فرهنگ کار شود

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، محمدرضا خباز ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران تا کنون با تهدیدهای بسیاری مواجه بوده گفت: تهدید تحریم اقتصادی منجر به ایجاد فرهنگ خود باوری در کشور شد.

خباز با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم از تهدید نوسان قیمت نفت به نحو احسن استفاده کنیم، تصریح کرد: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یکی از فرصتهایی است که در برابر تهدید کاهش قیمت عرضه نفت در بازارهای جهانی برای کشور مطرح است که تا کنون به آن عمل نشده است.

وی با اشاره به اینکه به سیاست کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید به طور مداوم عمل شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه در زمانهای کاهش قیمت نفت به آن توجه شده و در زمان افزایش قیمتها مجدداً به روشهای گذشته برگشته ایم.

نماینده مردم کاشمر با تاکید بر اینکه فرهنگ کار باید برای ما ارزش شود، گفت: فرهنگ ایران و دین اسلام فرهنگ کار، اما در حال حاضر از فرهنگ غنی اسلام و ایران فاصله گرفته ایم و نیروی کار در ایران در قسمت اعظم انرژی و نیروی خود را تلف می کند.

