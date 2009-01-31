معاینه فنی 660 هزار خودرو در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس وحید نوروزی با اشاره به مراجعه این تعداد خودرو به مراکز معاینه فنی افزود: فقط در بازه زمانی مربوط به طرح تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی (از 5 دی ماه تا کنون) حدود 240 هزار خودور برگه معاینه فنی دریافت کرده اند.

وی اظهارکرد: میزان مراجعات خودروها در زمان اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای فاقد برگه معاینه فنی در مقایسه با میزان مراجعات در 9 ماهه ابتدای سال نشان از موفقیت این طرح، اجرای قانون و افزایش مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی دارد.

نوروزی با تاکید بر اینکه در کنار فرهنگ سازی برای ملزم کردن خودروها به دریافت برگه معاینه فنی به تعامل و همکاری پلیس نیازمندیم گفت: در طول اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و ورود خودروهای غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد شاهد کاهش حدود 40 درصدی آلودگی هوای شهر بودیم که با در نظر گرفتن تاثیرات شرایط جوی باز هم نمی توان نسبت به این تغییرات و نقش پلیس در مدیریت ترافیک بی توجه بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل انتظار می رود که اعمال قانون برای خودروهای متخلف استمرار داشته باشد و با متخلفان به شدت برخورد شود تا این افراد حق سایر شهروندان را تضییع نکنند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران خاطرنشان کرد: طبق برآورد برنامه جامع آلودگی هوای تهران محور معاینه فنی خودروها در صورتی که به درستی برای تمام خودروها صورت گیرد حدود 23 درصد می تواند در کاهش آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل نقش داشته باشد. بنابراین باید اعمال قانون برای خودروهای متخلف استمرار داشته باشد و با متخلفان به سختی برخورد شود.