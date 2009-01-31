به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن پیام این مرجع تقلید بدین شرح است:‏



جناب آقای رجب طیب اردوغان‏، نخست وزیر رشید و شجاع کشور ترکیه



‏ السلام علیکم و رحمت الله ‏



قال الله تعالی: ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم‏



مواضع ستم‌ستیزانه و افتخار‌آفرین جنابعالی در محکوم کردن مظالم وحشیانه و ددمنشانه صهیونیست‌های غاصب و هم‌چنین دفاع از حقوق ‏ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه که هزاران زن و مرد و کوچک و بزرگشان با یک نسل‌کشی بی‌سابقه و قتل عام بی‌رحمانه کشته و مجروح شده و موطن و مسکنشان، ویران و با خاک، یکسان شده، الحق تاریخی است و یک میلیارد و نیم مسلمانان جهان و همه بشریت آزاد و با ‏وجدان را به تحسین و تقدیر از شما و ملت بزرگ و زنده شما برانگیخت.‏



در ادامه این پیام آمده است: در میان سکوت‌های مرگ‌بار و پر از ذلت و خفقان، این شجاعت و اعلام موجودیت، قهرمانانه و عزت‌بخش ‏است و درود و تبریک و امتنان همه مسلمانان و خصوصاً ملت مبارز ایران، این ملت مُطالِب تجدید عظمت دیرینه اسلامی را، به سوی شما ‏گسیل ساخت.‏



اینجانب این موضع عالی را نمایش موضع همه مسلمانان به ویژه شیعیان اهل‌بیت علیهم السلام می‌دانم و از خداوند متعال برای عموم ملت ‏اسلام و ابناء قرآن، عزت و اتحاد و خدمت به خیر و صلاح بشریت و تامین رفاه و آسایش، مسئلت می‌نمایم.‏

