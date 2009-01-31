به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن پیام این مرجع تقلید بدین شرح است:
جناب آقای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر رشید و شجاع کشور ترکیه
السلام علیکم و رحمت الله
قال الله تعالی: ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم
مواضع ستمستیزانه و افتخارآفرین جنابعالی در محکوم کردن مظالم وحشیانه و ددمنشانه صهیونیستهای غاصب و همچنین دفاع از حقوق ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه که هزاران زن و مرد و کوچک و بزرگشان با یک نسلکشی بیسابقه و قتل عام بیرحمانه کشته و مجروح شده و موطن و مسکنشان، ویران و با خاک، یکسان شده، الحق تاریخی است و یک میلیارد و نیم مسلمانان جهان و همه بشریت آزاد و با وجدان را به تحسین و تقدیر از شما و ملت بزرگ و زنده شما برانگیخت.
در ادامه این پیام آمده است: در میان سکوتهای مرگبار و پر از ذلت و خفقان، این شجاعت و اعلام موجودیت، قهرمانانه و عزتبخش است و درود و تبریک و امتنان همه مسلمانان و خصوصاً ملت مبارز ایران، این ملت مُطالِب تجدید عظمت دیرینه اسلامی را، به سوی شما گسیل ساخت.
اینجانب این موضع عالی را نمایش موضع همه مسلمانان به ویژه شیعیان اهلبیت علیهم السلام میدانم و از خداوند متعال برای عموم ملت اسلام و ابناء قرآن، عزت و اتحاد و خدمت به خیر و صلاح بشریت و تامین رفاه و آسایش، مسئلت مینمایم.
قم – خبرگزاری مهر: آیتالله لطف الله صافی گلپایگانی در پیامی از مواضع و عملکرد نخست وزیر ترکیه در اجلاس داووس تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن پیام این مرجع تقلید بدین شرح است:
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