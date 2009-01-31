467 هزار تخلف رانندگی در جاه های گلستان کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی‌اصغر مهری ظهر شنبه در این زمینه افزود: از این شمار 121 هزار و 589 تخلف مربوط به سرعت غیرمجاز، 38 هزار و 556 مورد استفاده نکردن از کمربند ایمنی، 23 هزار و 244 مورد نقص فنی سیستم روشنایی و 22 هزار مورد مربوط به سبقت غیرمجاز بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین هفت هزار و 524 مورد از این تخفلفات مربوط به استفاده نکردن از کلاه ایمنی بوده و در این مدت پنج هزار و 558 مورد تخلف نیز مربوط به رانندگان مسافربری عمومی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت 9 هزار و 56 مورد از رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی و یکهزار و 738 مورد نیز به اداره راه و ترابری ارجاع و معرقی شدند.

سرهنگ داود سلطانی رئیس پلیس آگاهی گلستان نیز گفت: در سال جاری میزان وقوع جرائم جنایی‪ ۳۰‬درصد، سرقت مسلحانه ۳۳‬درصد و قتل نیز 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: در این مدت کشف جرائمی نظیر سرقت از منازل ۱۱۴‬درصد، کشف آدم‌ربایی ‪ ۱۷۵‬درصد، کشف جیب‌ بری ‪ ۶۳‬درصد و کشف کلاهبردای ‪ ۱۷۹‬درصد افزایش یافته است.

طول راههای گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر است.

