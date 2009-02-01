اتحادیه اروپا از واژه های دموکراسی و حقوق بشر استفاده ابزاری می کند

صادق محصولی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: ما در گذشته ندیده بودیم که عدالت و معنویت در کنار یکدیگر قرار داشته باشند، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی در پرتو اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ملت ایران با باورکردن خود توانستند درراستای پیشرفت نظام و معنویت حرکت کنند.

محصولی ادامه داد: امروز بعد از گذشت 30 سال ما شاهد اقتدار بی نظیری هستیم که در گذشته این اقتدار وجود نداشت این اقتدار در سایه این است که امام خمینی (ره) با نیت خدایی و با هدف خدمت به مردم و دایر کردن جامعه ای توام با معنویت این انقلاب را برپا کرد.

پیروزی حماس برگرفته از انقلاب ایران است

وزیر کشور در ادامه به جنگ 22 روزه غزه اشاره کرد و گفت: شجاعتی که مردم فلسطین به ویژه گروه حماس در جنگ غزه ازخود نشان داد همگی به تاسی از انقلاب است. چرا که به فرموده امام (ره) انقلاب اسلامی به تمام جهان صادر شده است و امروز ما شاهد این موضوع هستیم.

وی افزود: شکست رژیم صهیونیستی درغزه به حدی برای سران این رژیم و حامیان آنان سنگین بود که در اجلاس شرم الشیخ به جای اینکه به فکرکمک به مردم مظلوم غزه باشند به دنبال راه نجات برای رژیم صهیونیستی بودند تا این رژیم را ازمنجلابی که خود ایجاد کرده بیرون بیاورند.

محصولی همچنین در خصوص خارج شدن نام گروهک منافقین از لیست گروه های تروریستی، گفت: اتحادیه اروپا با این کار خود نشان داد که تنها ازواژه های دموکراسی و حقوق بشر استفاده می کند، آنها تنها با برخوردهای دوگانه ای خود در تلاشند تا به اهداف شومی که در قبال سایر ملت ها دارند، دست یابند؛ چرا که از سویی می گویند حکومت ها باید مردمی باشد ولی از سویی دیگر ازحکومت فلسطین که مردم آن را انتخاب کرده اند حمایت نمی کنند و آن را به رسمیت نمی شناسند.

وزیر کشور یادآور شد: امروز بسیاری از کشورهای عربی به طورسلطنتی اداره می شوند که مردم در آنها هیچ نقشی ندارند، ولی می بینیم که مورد حمایت همان کشورهای استعماری هستند.

وی در پایان سخنان خود گفت: امروز کشورهای استعماری به دنبال این هستند که از کشورهای در حال توسعه استفاده کنند که مصوبه اتحادیه اروپا در همین راستا است چرا که کشورهای اروپایی با داشتن آگاهی کامل نسبت به تروریست بودن این گروهک باز نام آنان را از لیست گروهک های تروریستی خارج می کنند.