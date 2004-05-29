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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۴۰

رييس هيات مديره بورس فلزات تهران در گفت و گو با "مهر":

بورس فلزات قيمت مس كاتد را كاهش داد

با عرضه مس كاتد براي نخستين بار در بورس فلزات، قيمت اين فلز 6/1 درصد كاهش يافت.

رييس هيات مديره بورس فلزات تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرعرضه مس كاتد در بورس فلزات تهران را  يكي از موفقيت هاي بورس برشمرد و گفت: در مجموع تمام يك هزار و 660 تن كاتد مس عرضه شده توسط شركت ملي مس ايران در بورس فلزات تهران، معامله شد.

محمد حسين ديده ور افزود: عرضه مس كاتد به بورس فلزات از سوي متقاضيان با استقبال زيادي مواجه شد و تاثير مطلوبي بر ميزان معاملات داشته است.

وي در مورد تاثير كاهش قيمت محصولات فولاد مباركه بر بازار فلزات گفت: از هفته گذشته فولاد مباركه اصفهان 50 درصد از محصولات خودرا به بورس عرضه كرد كه به علت عرضه زياد و ركود بازار، قيمت ها در حال كاهش است.

 

 

کد مطلب 82610

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