بورس فلزات قيمت مس كاتد را كاهش داد

رييس هيات مديره بورس فلزات تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرعرضه مس كاتد در بورس فلزات تهران را يكي از موفقيت هاي بورس برشمرد و گفت: در مجموع تمام يك هزار و 660 تن كاتد مس عرضه شده توسط شركت ملي مس ايران در بورس فلزات تهران، معامله شد.

محمد حسين ديده ور افزود: عرضه مس كاتد به بورس فلزات از سوي متقاضيان با استقبال زيادي مواجه شد و تاثير مطلوبي بر ميزان معاملات داشته است.

وي در مورد تاثير كاهش قيمت محصولات فولاد مباركه بر بازار فلزات گفت: از هفته گذشته فولاد مباركه اصفهان 50 درصد از محصولات خودرا به بورس عرضه كرد كه به علت عرضه زياد و ركود بازار، قيمت ها در حال كاهش است.